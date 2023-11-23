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Жителів Харківщини попередили про погіршення погоди: йдуть сильні дощі

Суспільство 17:45   23.11.2023
Вікторія Яковенко
Жителів Харківщини попередили про погіршення погоди: йдуть сильні дощі Фото: ХОВА

У ХОВА попередили про погіршення погодних умов на території Харківщини 26 та 27 листопада.

«У зв’язку зі впливом активного циклону 26 й 27 листопада в Харківській області прогнозують значні опади у вигляді дощу. Також у східних областях України очікуються пориви вітру до 15-50 м/с», – зазначили у ХОВА.

Там також повідомили, що у сусідніх із Харківщиною Сумській і Полтавській областях – сильний сніг та дощ, місцями ожеледь.

Загалом в Україні, крім західних та східних областей, очікуються складні погодні умови II (помаранчевого) рівня небезпечності.

Водіїв просять бути уважними на дорогах.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 17:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про погіршення погодних умов на території Харківщини 26 та 27 листопада.".