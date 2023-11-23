Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди
Фото: ХОВА
В ХОВА предупредили об ухудшении погодных условий на территории Харьковской области 26 и 27 ноября.
«В связи с влиянием активного циклона 26 и 27 ноября в Харьковской области прогнозируют значительные осадки в виде дождя. Также в восточных областях Украины ожидаются порывы ветра до 15-50 м/с», – отметили в ХОВА.
Там также сообщили, что в соседних с Харьковщиной Сумской и Полтавской областях – сильный снег и дождь, местами гололедица.
В целом по Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности.
Водителей просят быть внимательными на дорогах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дожди, погода, ухудшение, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 17:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили об ухудшении погодных условий на территории Харьковской области 26 и 27 ноября.".