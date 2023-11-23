Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди

Общество 17:45   23.11.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди Фото: ХОВА

В ХОВА предупредили об ухудшении погодных условий на территории Харьковской области 26 и 27 ноября.

«В связи с влиянием активного циклона 26 и 27 ноября в Харьковской области прогнозируют значительные осадки в виде дождя. Также в восточных областях Украины ожидаются порывы ветра до 15-50 м/с», – отметили в ХОВА.

Там также сообщили, что в соседних с Харьковщиной Сумской и Полтавской областях – сильный снег и дождь, местами гололедица.

В целом по Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности.

Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Читайте также: Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября
Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября
23.11.2023, 20:03
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
23.11.2023, 09:28
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Главные новости Харькова 23.11: подземная школа, фронт, пожар возле метро
Главные новости Харькова 23.11: подземная школа, фронт, пожар возле метро
23.11.2023, 22:07

Новости по теме:

21:26
Воскресный ветер повалил в Харькове 46 деревьев. Последствия еще устраняют
11:13
Последствия ветра в Харькове: повалены деревья и повреждены крыши (обновлено)
16:57
Сильный ветер повредил 27 крыш и повалил 13 деревьев в Харькове
16:23
Из-за мощного ветра обесточены громады в Харьковской области
12:49
В Харькове приспустили государственный флаг

Вы читали новость: «Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 17:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили об ухудшении погодных условий на территории Харьковской области 26 и 27 ноября.".