Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди

В ХОВА предупредили об ухудшении погодных условий на территории Харьковской области 26 и 27 ноября.

«В связи с влиянием активного циклона 26 и 27 ноября в Харьковской области прогнозируют значительные осадки в виде дождя. Также в восточных областях Украины ожидаются порывы ветра до 15-50 м/с», – отметили в ХОВА.

Там также сообщили, что в соседних с Харьковщиной Сумской и Полтавской областях – сильный снег и дождь, местами гололедица.

В целом по Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности.

Водителей просят быть внимательными на дорогах.