Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении

Погода сейчас не способствует активным действиям со стороны войск РФ на Купянском направлении, и это время они могут использовать для ротаций и пополнения запасов, рассказал в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

Он отметил, что сейчас погода — основной фактор, влияющий на боевые действия. До пятницы синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза.

«Неделю назад у нас была раскисшая земля. И невозможно было передвигаться ни пешком нормально быстро, ни на колесной технике. Разве что гусеничная могла что-то делать. Сейчас выпал снег, и почва сильно подмерзла. То есть это уже другие условия для передвижения, для боевых действий и, соответственно, другие условия для действий противника… То есть такая небольшая зимняя оперативная пауза, несколько дней зимы у нас настоящей», — пояснил Дибров.

Напомним, что 21-я ОМБр несет службу в южной части Купянского направления.