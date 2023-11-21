Зимова пауза, або Що роблять окупанти в мороз на Куп’янському напрямку

Погода зараз не сприяє активним діям з боку військ РФ на Куп’янському напрямку, і цей час вони можуть використовувати для ротацій та поповнення запасів, розповів в етері національного телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Він зазначив, що зараз погода – основний фактор, що впливає на бойові дії. До п’ятниці синоптики прогнозують до 13 градусів морозу.

“Тиждень тому в нас була розкисла земля. І неможливо було пересуватися ані пішки нормально швидко, ані на колісній техніці. Хіба що гусенична могла щось робити. Зараз випав сніг, і ґрунт добряче підмерз. Тобто це вже інші умови для пересування, для бойових дій і, відповідно, інші умови для дій противника… Тобто така невеличка зимова оперативна пауза, кілька днів зими у нас справжньої”, — пояснив Дібров.

Нагадаємо, що 21-ша ОМБр несе службу у південній частині Куп’янського напрямку.