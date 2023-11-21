Зимова пауза, або Що роблять окупанти в мороз на Куп’янському напрямку
Погода зараз не сприяє активним діям з боку військ РФ на Куп’янському напрямку, і цей час вони можуть використовувати для ротацій та поповнення запасів, розповів в етері національного телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.
Він зазначив, що зараз погода – основний фактор, що впливає на бойові дії. До п’ятниці синоптики прогнозують до 13 градусів морозу.
“Тиждень тому в нас була розкисла земля. І неможливо було пересуватися ані пішки нормально швидко, ані на колісній техніці. Хіба що гусенична могла щось робити. Зараз випав сніг, і ґрунт добряче підмерз. Тобто це вже інші умови для пересування, для бойових дій і, відповідно, інші умови для дій противника… Тобто така невеличка зимова оперативна пауза, кілька днів зими у нас справжньої”, — пояснив Дібров.
Нагадаємо, що 21-ша ОМБр несе службу у південній частині Куп’янського напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 21 омбр, дибров, куп'янск, купянское направление, мороз, погода, снег, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 23:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погода зараз не сприяє активним діям з боку військ РФ на Куп’янському напрямку, і цей час вони можуть використовувати для ротацій та поповнення запасів, розповів в етері національного телемарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.".