«Техніка РФ горить, така ж доля і у піхоти» – ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом
Армія РФ почала активніше використовувати техніку на Куп’янському напрямку, повідомила в етері «Суспільне спротив» речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.
«Крайнім часом ворог, якщо порівняти з попередніми кілька тижнів, почав використовувати техніку для підвозу піхоти. В основному це БМП і танки. Результат маємо доволі хороший, техніка горить, виходить з ладу. І так само піхота. І її доля така ж сама, як і техніки», – зазначила Замрига.
Вона також розповіла, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті. За її словами наразі на Куп’янщині – сніг та мороз.
«Погода абсолютно симетрична, як для нас, так і для противника. Коли є можливість працювати аеророзвідці, так само працює і їхня аеророзвідка. Можливо, хочу вірити, що зменшиться наступ у зв’язку з погодними умовами, хоча плани ворога вони, напевно, не зміняться. Їх цікавлять населені пункти Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий», – додала Замрига.
Військова також повідомила, що наразі спостерігається як ворог підвозить нову живу силу, а також підтягує резерви особового складу.
«Цей особовий склад попідписував контракти зовсім нещодавно. Це люди з місць позбавлення волі, які підписали на певний термін контракти, пройшли навчання», – зазначили у ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, ЗСУ, куп'янск, наступ, пехота, рф, снег, техника;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ почала активніше використовувати техніку на Куп’янському напрямку, повідомила в етері «Суспільне спротив» речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".