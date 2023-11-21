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«Техніка РФ горить, така ж доля і у піхоти» – ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом

Суспільство 11:47   21.11.2023
Вікторія Яковенко
«Техніка РФ горить, така ж доля і у піхоти» – ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом

Армія РФ почала активніше використовувати техніку на Куп’янському напрямку,  повідомила в етері «Суспільне спротив» речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Крайнім часом ворог, якщо порівняти з попередніми кілька тижнів, почав використовувати техніку для підвозу піхоти. В основному це БМП і танки. Результат маємо доволі хороший, техніка горить, виходить з ладу. І так само піхота. І її доля така ж сама, як і техніки», – зазначила Замрига.

Вона також розповіла, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті. За її словами наразі на Куп’янщині – сніг та мороз.

«Погода абсолютно симетрична, як для нас, так і для противника. Коли є можливість працювати аеророзвідці, так само працює і їхня аеророзвідка. Можливо, хочу вірити, що зменшиться наступ у зв’язку з погодними умовами, хоча плани ворога вони, напевно, не зміняться. Їх цікавлять населені пункти Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий», – додала Замрига.

Військова також повідомила, що наразі спостерігається як ворог підвозить нову живу силу, а також підтягує резерви особового складу.

«Цей особовий склад попідписував контракти зовсім нещодавно. Це люди з місць позбавлення волі, які підписали на певний термін контракти, пройшли навчання», – зазначили у ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ почала активніше використовувати техніку на Куп’янському напрямку,  повідомила в етері «Суспільне спротив» речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".