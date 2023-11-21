«Техніка РФ горить, така ж доля і у піхоти» – ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом

Армія РФ почала активніше використовувати техніку на Куп’янському напрямку, повідомила в етері «Суспільне спротив» речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Крайнім часом ворог, якщо порівняти з попередніми кілька тижнів, почав використовувати техніку для підвозу піхоти. В основному це БМП і танки. Результат маємо доволі хороший, техніка горить, виходить з ладу. І так само піхота. І її доля така ж сама, як і техніки», – зазначила Замрига.

Вона також розповіла, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті. За її словами наразі на Куп’янщині – сніг та мороз.

«Погода абсолютно симетрична, як для нас, так і для противника. Коли є можливість працювати аеророзвідці, так само працює і їхня аеророзвідка. Можливо, хочу вірити, що зменшиться наступ у зв’язку з погодними умовами, хоча плани ворога вони, напевно, не зміняться. Їх цікавлять населені пункти Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий», – додала Замрига.

Військова також повідомила, що наразі спостерігається як ворог підвозить нову живу силу, а також підтягує резерви особового складу.

«Цей особовий склад попідписував контракти зовсім нещодавно. Це люди з місць позбавлення волі, які підписали на певний термін контракти, пройшли навчання», – зазначили у ЗСУ.