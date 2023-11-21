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«Техника РФ горит, такая же судьба и у пехоты» – ВСУ о ситуации под Купянском

Общество 11:47   21.11.2023
Виктория Яковенко
«Техника РФ горит, такая же судьба и у пехоты» – ВСУ о ситуации под Купянском

Армия РФ начала активнее использовать технику на Купянском направлении, сообщила в эфире «Суспільне спротив» пресс-секретарь 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.

«В последнее время враг, если сравнить с предыдущими несколько недель, начал использовать технику для подвоза пехоты. В основном это БМП и танки. Результат хороший, техника горит, выходит из строя. И также пехота. И ее судьба такая же, как и техники», — отметила Замрига.

Она также рассказала, как погодные условия влияют на ситуацию на фронте. По ее словам, сейчас на Купянщине — снег и мороз.

«Погода совершенно симметрична, как для нас, так и для противника. Когда есть возможность работать аэроразведке, так же работает и их аэроразведка. Возможно, хочу верить, что снизится наступление в связи с погодными условиями, хотя планы врага они, наверное, не изменятся. Их интересуют населенные пункты Купянск, Купянск-Узловой», — добавила Замрига.

Военная также сообщила, что сейчас наблюдается, как враг подвозит новую живую силу, а также подтягивает резервы личного состава.

«Этот личный состав подписывал контракты совсем недавно. Это люди из мест лишения свободы, подписавшие на определенный срок контракты, прошли обучение», — отметили в ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ начала активнее использовать технику на Купянском направлении, сообщила в эфире «Суспільне спротив» пресс-секретарь 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.".