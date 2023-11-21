Ночной «налет «шахедов» и 10 атак на Харьковщине — Генштаб сообщил подробности

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что Украину ночью атаковали беспилотниками и ракетами. На Купянском направлении, несмотря на снег, в течение суток продолжались активные бои.

«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив четыре зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета «Искандер-К» и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты «Котляревская» и другая гражданская инфраструктура», — проинформировал Генштаб.

Харьковскую область «шахеды» пролетели «по касательной» — на границе между Харьковщиной и Днепропетровщиной, и двинулись на север. Авиаударов за сутки в регионе не зафиксировали. Но населенные пункты продолжали обстреливать артиллерией и минометами (под обстрелами было более 110 н.п. в Украине). В целом по стране за сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 10 авиаударов, а также совершила 20 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 70 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак. На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики поразили склад боеприпасов врага.