Ночной «налет «шахедов» и 10 атак на Харьковщине — Генштаб сообщил подробности
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что Украину ночью атаковали беспилотниками и ракетами. На Купянском направлении, несмотря на снег, в течение суток продолжались активные бои.
«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив четыре зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета «Искандер-К» и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты «Котляревская» и другая гражданская инфраструктура», — проинформировал Генштаб.
Харьковскую область «шахеды» пролетели «по касательной» — на границе между Харьковщиной и Днепропетровщиной, и двинулись на север. Авиаударов за сутки в регионе не зафиксировали. Но населенные пункты продолжали обстреливать артиллерией и минометами (под обстрелами было более 110 н.п. в Украине). В целом по стране за сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 10 авиаударов, а также совершила 20 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 70 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак. На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели», — сообщили в Генштабе.
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Авиация Сил обороны за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики поразили склад боеприпасов врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, купянское направление, обстрелы, ракети, сводка;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что Украину ночью атаковали беспилотниками и ракетами. На Купянском направлении, несмотря на снег, в течение суток продолжались активные бои".