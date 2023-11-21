Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:39

Около сотни активистов харьковского Евромайдана отметили День Достоинства и Свободы

Мероприятие, которое из соображений безопасности широко не анонсировали, провели в одном из помещений города, рассказал МГ «Объектив» сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Участники делали пожертвования на харьковский военный госпиталь, выступали группа «Папа Карло», поэт и музыкант Иван Сенин, певица Яна Заварзина, брали слово священник Виктор Маринчак, координатор палатки «Все для победы» Борис Редин и другие.

«Если бы Евромайдан в Харькове 22 февраля 2014 года не вышел, то война бы точно началась на восемь лет раньше… Это позволило нам за восемь лет подготовиться лучше и в военном плане, и в волонтерском, построить гражданское общество. Потому что тот сценарий, который был у Януковича и Путина — разорвать страну, ввести танки в 2014 году, он был очень реальным. Благодаря Харькову, не потому, что мы такие хорошие, так исторически сложилось», — сказал Чистилин.



Фото: Владимир Чистилин

20:39

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки

Украинские защитники отбили там три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка — на Купянском.

19:23

В проекте бюджета Харькова-2024 сохранен бесплатный проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах

На это закладывают почти 1,2 миллиарда гривен. Общий объем доходов, как и расходов бюджета запланирован на уровне 17 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба мэрии.

Основным источником доходов будет налог на доходы физических лиц (55,1% или 7,2 миллиарда гривен). Кроме того, местные налоги и сборы составят 4,7 миллиарда.

Впервые предусмотрена дотация из госбюджета на выполнение полномочий органами местного самоуправления в размере 617,4 миллиона. В проекте также заложено увеличение средств на образование с 1,6 до 2,33 миллиарда.

На финансирование зарплат закладывают 48,4% расходов или 8,2 миллиарда гривен, на восстановление разрушенных объектов критической инфраструктуры — 1,2 миллиарда, на помощь малообеспеченным гражданам и детям погибших защитников Украины — 39,5 миллиона.

18:48

Исполком Харьковского горсовета одобрил проект бюджета Харькова на 2024 год

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

12:42

Нардепа из Харькова, который в комитете антикоррупционной политики, поймали на взятке в крипте

«Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов», — сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

«Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать», — отметили в НАБУ.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурант – нардеп из Харькова Андрей Одарченко.

12:13

На Харьковщине во время пожара погиб 29-летний мужчина

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Веселое получили в 07:24.

В одной из квартир на втором этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«Во время разведки в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1994 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», — добавили в ГСЧС.

10:41

Жил с женщиной и ребенком — подробности о погибшем в Казачьей Лопани

Спасатели потушили пожар в частном доме, возникший после обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине. На месте нашли тело погибшего хозяина. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отдельно уточнили возраст погибшего мужчины: ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что его было 29 лет. На самом деле — 38. В комментарии «Суспільному» староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко сообщила, что погибшего мужчину звали Сергей. Он жил не один, а с женщиной и ребенком. Их во время обстрела дома не было.

09:15

В Харькове в 2023 году на треть выросла торговля и открылось 10,5 тысячи ФЛП

Статистику об экономическом состоянии города за 9 месяцев 2023 года опубликовал департамент экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета. Согласно отчету, розничный товарооборот в Харькове за 9 месяцев 2023 года вырос, по сравнению с 9 месяцами 2022-го на 30,5%. За этот же период бизнес в Харькове зарегистрировали 10,5 тыс. ФЛП, а закрылись — 11,5 тыс.

08:54

90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове

Об этом утром 21 ноября сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Сам пожар произошел накануне вечером на проспекте Гагарина.

«В задымленной квартире спасатели спасли 90-летнюю женщину, успевшую получить отравление угарным газом. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой», — проинформировали спасатели.

08:30

Армия РФ обстреляла не менее 16 населенных пунктов Харьковщины, погиб мужчина (обновлено)

«За сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты», — сообщил утром 21 ноября в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Позже он сообщил о том, что в результате обстрела Казачьей Лопани в 6 утра 21 ноября погиб 29-летний мужчина.

08:26

Утром россияне обстреляли Казачью Лопань, есть погибший

«Сегодня около шести утра российские оккупанты снова обстреляли Казачью Лопань. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1994 года рождения», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

07:05

На фронте на Харьковщине отбили десять атак

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито десять атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Авиационных ударов по Харьковской области за ночь не фиксировали. А вот в целом по Украине армия РФ ударила четырьмя ракетами С-300, крылатым «Искандером-К» и 11-ю «шахедами». ПВО сбила «Искандер» и 10 БПЛА.

07:00

Ночной «налет «шахедов» для Харькова прошел «по касательной»

Минувшей ночью в Украине был «налет «шахедов». Об угрозе вражеских БПЛА Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 20:14 20 ноября. Уже в 21:26 воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Перед этим, в 20:41, в telegram-канале ВС ВСУ написали о том, что «шахеды» уже на юге Харьковской области и двигаются по направлению на север.

Позже уточнили: Харьковщину БПЛА пролетают «по касательной» — движутся вдоль границы между Харьковской и Днепропетровской областями в сторону Полтавщины.

Отбой по БПЛА в Харьковской области дали 22:32. Далее группы «шахедов» залетали на север Украины и с юга — в сторону центра и западных областей. «Охота» за ними продолжалась почти до трех ночи. И хотя беспилотники в Харьковскую область больше не залетали, в течение ночи в Харькове звучало несколько воздушных тревог: с 23:30 до 00:09 и с 01:24 до 01:33. В это время предупреждали об угрозе применения баллистики и ракет.