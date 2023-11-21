Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
22:39
Около сотни активистов харьковского Евромайдана отметили День Достоинства и Свободы
Мероприятие, которое из соображений безопасности широко не анонсировали, провели в одном из помещений города, рассказал МГ «Объектив» сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
Участники делали пожертвования на харьковский военный госпиталь, выступали группа «Папа Карло», поэт и музыкант Иван Сенин, певица Яна Заварзина, брали слово священник Виктор Маринчак, координатор палатки «Все для победы» Борис Редин и другие.
«Если бы Евромайдан в Харькове 22 февраля 2014 года не вышел, то война бы точно началась на восемь лет раньше… Это позволило нам за восемь лет подготовиться лучше и в военном плане, и в волонтерском, построить гражданское общество. Потому что тот сценарий, который был у Януковича и Путина — разорвать страну, ввести танки в 2014 году, он был очень реальным. Благодаря Харькову, не потому, что мы такие хорошие, так исторически сложилось», — сказал Чистилин.
Фото: Владимир Чистилин
20:39
Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки
Украинские защитники отбили там три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка — на Купянском.
19:23
В проекте бюджета Харькова-2024 сохранен бесплатный проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах
На это закладывают почти 1,2 миллиарда гривен. Общий объем доходов, как и расходов бюджета запланирован на уровне 17 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба мэрии.
Основным источником доходов будет налог на доходы физических лиц (55,1% или 7,2 миллиарда гривен). Кроме того, местные налоги и сборы составят 4,7 миллиарда.
Впервые предусмотрена дотация из госбюджета на выполнение полномочий органами местного самоуправления в размере 617,4 миллиона. В проекте также заложено увеличение средств на образование с 1,6 до 2,33 миллиарда.
На финансирование зарплат закладывают 48,4% расходов или 8,2 миллиарда гривен, на восстановление разрушенных объектов критической инфраструктуры — 1,2 миллиарда, на помощь малообеспеченным гражданам и детям погибших защитников Украины — 39,5 миллиона.
18:48
Исполком Харьковского горсовета одобрил проект бюджета Харькова на 2024 год
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
12:42
Нардепа из Харькова, который в комитете антикоррупционной политики, поймали на взятке в крипте
«Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов», — сообщили в НАБУ.
По данным правоохранителей, в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
«Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать», — отметили в НАБУ.
По данным нардепа Алексея Гончаренко, фигурант – нардеп из Харькова Андрей Одарченко.
12:13
На Харьковщине во время пожара погиб 29-летний мужчина
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Веселое получили в 07:24.
В одной из квартир на втором этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м.
«Во время разведки в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1994 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», — добавили в ГСЧС.
10:41
Жил с женщиной и ребенком — подробности о погибшем в Казачьей Лопани
Спасатели потушили пожар в частном доме, возникший после обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине. На месте нашли тело погибшего хозяина. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отдельно уточнили возраст погибшего мужчины: ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что его было 29 лет. На самом деле — 38. В комментарии «Суспільному» староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко сообщила, что погибшего мужчину звали Сергей. Он жил не один, а с женщиной и ребенком. Их во время обстрела дома не было.
09:15
В Харькове в 2023 году на треть выросла торговля и открылось 10,5 тысячи ФЛП
Статистику об экономическом состоянии города за 9 месяцев 2023 года опубликовал департамент экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета. Согласно отчету, розничный товарооборот в Харькове за 9 месяцев 2023 года вырос, по сравнению с 9 месяцами 2022-го на 30,5%. За этот же период бизнес в Харькове зарегистрировали 10,5 тыс. ФЛП, а закрылись — 11,5 тыс.
08:54
90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове
Об этом утром 21 ноября сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Сам пожар произошел накануне вечером на проспекте Гагарина.
«В задымленной квартире спасатели спасли 90-летнюю женщину, успевшую получить отравление угарным газом. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой», — проинформировали спасатели.
08:30
Армия РФ обстреляла не менее 16 населенных пунктов Харьковщины, погиб мужчина (обновлено)
«За сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов области. В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты», — сообщил утром 21 ноября в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
Позже он сообщил о том, что в результате обстрела Казачьей Лопани в 6 утра 21 ноября погиб 29-летний мужчина.
08:26
Утром россияне обстреляли Казачью Лопань, есть погибший
«Сегодня около шести утра российские оккупанты снова обстреляли Казачью Лопань. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1994 года рождения», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
07:05
На фронте на Харьковщине отбили десять атак
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито десять атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Авиационных ударов по Харьковской области за ночь не фиксировали. А вот в целом по Украине армия РФ ударила четырьмя ракетами С-300, крылатым «Искандером-К» и 11-ю «шахедами». ПВО сбила «Искандер» и 10 БПЛА.
07:00
Ночной «налет «шахедов» для Харькова прошел «по касательной»
Минувшей ночью в Украине был «налет «шахедов». Об угрозе вражеских БПЛА Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 20:14 20 ноября. Уже в 21:26 воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Перед этим, в 20:41, в telegram-канале ВС ВСУ написали о том, что «шахеды» уже на юге Харьковской области и двигаются по направлению на север.
Позже уточнили: Харьковщину БПЛА пролетают «по касательной» — движутся вдоль границы между Харьковской и Днепропетровской областями в сторону Полтавщины.
Отбой по БПЛА в Харьковской области дали 22:32. Далее группы «шахедов» залетали на север Украины и с юга — в сторону центра и западных областей. «Охота» за ними продолжалась почти до трех ночи. И хотя беспилотники в Харьковскую область больше не залетали, в течение ночи в Харькове звучало несколько воздушных тревог: с 23:30 до 00:09 и с 01:24 до 01:33. В это время предупреждали об угрозе применения баллистики и ракет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, ночь, обстрелы, тревога;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 22:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".