Головні новини 21.11: нардеп-хабарник, бюджет Харкова-2024, захід Євромайдану

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

23:11

Підсумки доби у відеодайджесті

22:39

Близько сотні активістів харківського Євромайдану відзначили День Гідності та Свободи

Захід, який з міркувань безпеки широко не анонсували, провели в одному із приміщень міста, розповів МГ “Об’єктив” співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Учасники робили пожертви на харківський військовий шпиталь, виступали гурт “Папа Карло”, поет та музикант Іван Сенін, співачка Яна Заварзіна, брали слово священник Віктор Маринчак, координатор намету “Все для перемоги” Борис Редін та інші.

“Якби Євромайдан у Харкові 22 лютого 2014 року не вийшов, то війна б точно почалася на вісім років раніше… Це дало нам змогу за вісім років підготуватися краще й у військовому плані, і у волонтерському, побудувати громадянське суспільство. Бо той сценарій, який був у Януковича і Путіна – розірвати країну, ввести танки у 2014 році, він був дуже реальним. Завдяки Харкову, не тому, що ми такі гарні, так історично склалося”, – сказав Чистилін.



Фото: Володимир Чистилін

20:39

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки

Українські оборонці відбили там три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка – на Куп’янському.

19:23

У проєкті бюджету Харкова-2024 збережений безкоштовний проїзд в метро, трамваях, тролейбусах і автобусах

На це закладають майже 1,2 мільярда гривень. Загальний обсяг доходів, як і видатків бюджету запланований на рівні 17 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба мерії.

Основним джерелом доходів буде податок на доходи фізичних осіб (55,1% або 7,2 мільярда гривень). Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 4,7 мільярда.

Вперше передбачено дотацію з держбюджету на виконання повноважень органами місцевого самоврядування у розмірі 617,4 мільйона. У проєкті також закладено збільшення коштів на освіту з 1,6 до 2,33 мільярда.

На фінансування зарплат закладають 48,4% видатків або 8,2 мільярда гривень, на відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури – 1,2 мільярда, на допомогу малозабезпеченим громадянам та дітям загиблих захисників України – 39,5 мільйона.

18:48

Виконком Харківської міськради схвалив проєкт бюджету Харкова на 2024 рік

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

12:42

Нардепа з Харкова, який в комітеті антикорупційної політики, піймали на хабарі у крипті

«Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів», – повідомили у НАБУ.

За даними правоохоронців, в обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

«Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», – зазначили у НАБУ.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, фігурант – нардеп із Харкова Андрій Одарченко.

12:13

На Харківщині під час пожежі загинув 29-річний чоловік

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку в селі Веселе отримали о 07:24.

В одній з квартир на другому поверсі горіли диван та домашні речі. Площа пожежі склала 3 кв. м.

«Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1994 року народження. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі», – додали в ДСНС.

10:41

Жив із жінкою та дитиною – подробиці про загиблого у Козачій Лопані

Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку, що виникла після обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині. На місці знайшли тіло загиблого господаря. У ГУ ДСНС України в Харківській області окремо уточнили вік загиблого чоловіка: раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тому було 29 років. Насправді — 38. У коментарі “Суспільному” староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко повідомила, що загиблого чоловіка звали Сергій. Він жив не один, а з жінкою та дитиною. Їх під час обстрілу вдома не було.

09:15

У Харкові у 2023 році на третину зросла торгівля та відкрилося 10,5 тисячі ФОП

Статистику щодо економічного стану міста за 9 місяців 2023 року опублікував департамент економіки та комунального майна Харківської міськради. Згідно зі звітом, роздрібний товарообіг у Харкові за 9 місяців 2023 року зріс порівняно з 9 місяцями 2022-го на 30,5%. За цей само період бізнес у Харкові зареєстрували 10,5 тис. ФОП, а закрилися – 11,5 тис.

08:54

90-річну жінку врятували на пожежі в Харкові

Про це вранці 21 листопада повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області. Сама пожежа сталася напередодні увечері на проспекті Гагаріна.

“У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря та передали медикам “швидкої”, – поінформували рятувальники.

08:30

Армія РФ обстріляла щонайменше 16 населених пунктів Харківщини, загинув чоловік (оновлено)

“Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти”, – повідомив вранці 21 листопада в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він повідомив про те, що внаслідок обстрілу Козачої Лопані о 6-й ранку 21 листопада загинув 29-річний чоловік.

08:26

Вранці росіяни обстріляли Козачу Лопань, є загиблий

“Сьогодні близько шостої ранку російські окупанти знову обстріляли Козачою Лопань. У результаті обстрілу сталося загоряння житлового будинку, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1994 року народження”, – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

07:05

На фронті на Харківщині відбили десять атак

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито десять атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів у Харківській області за ніч не фіксували. А от загалом по Україні армія РФ вдарила чотирма ракетами С-300, крилатим “Іскандером-К” та 11-ма “шахедами”. ППО збила “Іскандер” та 10 БПЛА.

07:00

Нічний “наліт “шахедів” для Харкова пройшов “по дотичній”

Минулої ночі в Україні був “наліт “шахедів”. Про загрозу ворожих БПЛА Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 20:14 20 листопада. Вже о 21:26 повітряну тривогу оголосили в Харківській області. Перед цим, о 20:41, у телеграм-каналі ПС ЗСУ написали про те, що “шахеди” вже на півдні Харківської області та рухаються в напрямку на північ.

Пізніше уточнили: Харківщину БПЛА пролітають “по дотичній” – рухаються вздовж кордону між Харківською та Дніпропетровською областями у бік Полтавщини.

Відбій щодо БПЛА на Харківщині дали 22:32. Далі групи “шахедів” залітали на північ України та з півдня – у бік центру та західних областей. “Полювання” за ними тривало майже до третьої ночі. І хоча безпілотники на Харківщину більше не залітали, протягом ночі в Харкові лунало кілька повітряних тривог: з 23:30 до 00:09 та з 01:24 до 01:33. У цей час попереджали про загрозу застосування балістики та ракет.