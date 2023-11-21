90-річну жінку врятували на пожежі у Харкові

У Харкові рятувальники винесли із задимленої квартири постраждалу, яка отруїлася чадним газом.

Пожежа сталася увечері 20 листопада на проспекті Гагаріна. Рятувальників на місце викликали о 17:38.

“На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли меблі на площі 5 кв.м. У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. О 17:57 пожежу вдалось локалізувати та о 18:31 повністю ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 18:31.

Загалом за добу, за інформацією ДСНС, на Харківщині сталося дев’ять пожеж.