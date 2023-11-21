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90-річну жінку врятували на пожежі у Харкові

Події 08:39   21.11.2023
Оксана Горун
90-річну жінку врятували на пожежі у Харкові Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харкові рятувальники винесли із задимленої квартири постраждалу, яка отруїлася чадним газом.

Пожежа сталася увечері 20 листопада на проспекті Гагаріна. Рятувальників на місце викликали о 17:38.

“На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли меблі на площі 5 кв.м. У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. О 17:57 пожежу вдалось локалізувати та о 18:31 повністю ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 18:31.

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Загалом за добу, за інформацією ДСНС, на Харківщині сталося дев’ять пожеж.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рятувальники винесли із задимленої квартири постраждалу, яка отруїлася чадним газом".