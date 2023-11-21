90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове

В Харькове спасатели вынесли из задымленной квартиры пострадавшую, которая отравилась угарным газом.

Пожар случился вечером 20 ноября на проспекте Гагарина. Спасателей на место вызвали в 17:38.

«На момент прибытия пожарных в квартире горела мебель на площади 5 кв.м. В задымленной квартире спасатели спасли 90-летнюю женщину, успевшую получить отравление угарным газом. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 18:31.

В целом за сутки, по информации ГСЧС, в Харьковской области произошло девять пожаров.