90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове спасатели вынесли из задымленной квартиры пострадавшую, которая отравилась угарным газом.
Пожар случился вечером 20 ноября на проспекте Гагарина. Спасателей на место вызвали в 17:38.
«На момент прибытия пожарных в квартире горела мебель на площади 5 кв.м. В задымленной квартире спасатели спасли 90-летнюю женщину, успевшую получить отравление угарным газом. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар полностью потушили в 18:31.
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В целом за сутки, по информации ГСЧС, в Харьковской области произошло девять пожаров.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели вынесли из задымленной квартиры пострадавшую, которая отравилась угарным газом".