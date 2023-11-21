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90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове

Происшествия 08:39   21.11.2023
Оксана Горун
90-летнюю женщину спасли на пожаре в Харькове Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове спасатели вынесли из задымленной квартиры пострадавшую, которая отравилась угарным газом.

Пожар случился вечером 20 ноября на проспекте Гагарина. Спасателей на место вызвали в 17:38.

«На момент прибытия пожарных в квартире горела мебель на площади 5 кв.м. В задымленной квартире спасатели спасли 90-летнюю женщину, успевшую получить отравление угарным газом. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 18:31.

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В целом за сутки, по информации ГСЧС, в Харьковской области произошло девять пожаров.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели вынесли из задымленной квартиры пострадавшую, которая отравилась угарным газом".