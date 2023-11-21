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Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб

Події 20:37   21.11.2023
Олена Нагорна
Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району.

Українські захисники відбили там три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка – на Куп’янському.

Читайте також: Нічний “наліт “шахедів” та 10 атак на Харківщині – Генштаб повідомив подробиці

Автор: Олена Нагорна
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Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб
Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб
21.11.2023, 20:37

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 20:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району.".