Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району.

Українські захисники відбили там три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка – на Куп’янському.