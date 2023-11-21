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Войска РФ продолжают штурмовать на Харьковщине, отбиты три атаки — Генштаб

Происшествия 20:37   21.11.2023
Елена Нагорная
Войска РФ продолжают штурмовать на Харьковщине, отбиты три атаки — Генштаб

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка и восточнее села Петропавловка Купянского района.

Украинские защитники отбили там три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка и восточнее села Петропавловка Купянского района.".