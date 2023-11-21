Войска РФ продолжают штурмовать на Харьковщине, отбиты три атаки — Генштаб

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка и восточнее села Петропавловка Купянского района.

Украинские защитники отбили там три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка — на Купянском.