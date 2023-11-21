Войска РФ продолжают штурмовать на Харьковщине, отбиты три атаки — Генштаб
Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка и восточнее села Петропавловка Купянского района.
Украинские защитники отбили там три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное и Бударки на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, Купянский район, купянское направление, синьковка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка и восточнее села Петропавловка Купянского района.".