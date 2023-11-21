Нічний “наліт “шахедів” та 10 атак на Харківщині – Генштаб повідомив подробиці

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував, що Україну вночі атакували безпілотниками та ракетами. На Куп’янському напрямку, попри сніг, протягом доби точилися активні бої.

“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету “Іскандер-К” та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура“, – поінформував Генштаб.

Харківську область “шахеди” пролетіли “по дотичній” – на кордоні між Харківщиною та Дніпропетровщиною, та рушили на північ. Авіаударів за добу в регіоні не зафіксували. Але населені пункти продовжували обстрілювати артилерією та мінометами (під обстрілами було понад 110 н.п. в Україні). Загалом по країні за добу армія РФ завдала п’яти ракетних та 10 авіаударів, а також здійснила 20 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 70 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак. На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели“, – повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники вразили склад боєприпасів ворога.