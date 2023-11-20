Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка

Бійці 92-ї бригади ім. І. Сірка повідомили на своїй офіційній сторінці, що не отримували відмов від керівництва Харкова, коли зверталися за допомогою.

Ця відповідь стала реакцією на статтю видання Forbes Ukraine, де Харків опинився серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не знайшли.

«Зараз у різних ЗМІ активно «розганяють» тему допомоги війську, а саме яке місто скільки коштів виділяє для ЗСУ. Про Харків якась особлива «істерія». Мовляв, місто не допомагає захисникам. Вкотре пересвідчуємось: для декого війна – привід покричати та звинуватити. Від імені 92 ОШБр хочемо закликати всіх не «воювати» та волонтерити у соцмережах, а діяти, так, як діяв Харків і харків’яни з перших днів повномасштабної війни. Рука підтримки від керівництва міста завжди була і є, без зайвого розголосу та метушні. На наші запити про допомогу жодної відмови не отримали. Знаємо це і з власного досвіду, і зі спілкування з іншими підрозділами ЗСУ», – заявили в 92-ій бригаді ім. Сірка.