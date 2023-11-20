Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко

Бойцы 92-й бригада им. И. Сирко сообщили на своей официальной странице, что не получали отказов от руководства Харькова, когда обращались за помощью.

Этот ответ стал реакцией на статью издания Forbes Ukraine, где Харьков оказался среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на терроборону, заложенные в бюджете города, аналитики не обнаружили.

«Сейчас в разных СМИ активно «разгоняют» тему помощи войску, а какой город сколько средств выделяет для ВСУ. О Харькове какая-то особая «истерия». Мол, город не помогает защитникам. Еще раз убеждаемся: для некоторых война – повод покричать и обвинить. От имени 92 ОШБр хотим призвать всех не «воевать» и волонтерить в соцсетях, а действовать так, как действовал Харьков и харьковчане с первых дней полномасштабной войны. Рука поддержки от руководства города всегда была и есть, без излишней огласки и суеты. На наши запросы о помощи никакого отказа не получили. Знаем это и по собственному опыту, и по общению с другими подразделениями ВСУ», — заявили в 92-й бригаде им. Сирко.