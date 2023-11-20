Терехов опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью издания Forbes Ukraine, где Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не обнаружили.
«За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В 2023-м – 474 миллиона гривен. Все бригады, обращавшиеся за поддержкой в Харьков, получили эту поддержку. Никакой воинской части мы не отказали», — заявил Терехов.
Также Терехов напомнил, что коммунальные предприятия города системно и безвозмездно помогают армии и другим структурам, задействованным в защите нашей страны и населения.
И что в Харьков – это единственный город в Украине, где пока нет платы забгоа проезд в общественном транспорте
«А горячую пищу ежедневно получают более 30 тысяч горожан. И еще более 5 тысяч поврежденных домов, которые нужно восстанавливать», – подчеркнул Терехов.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью издания Forbes Ukraine, где Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на терроборону, заложенные в бюджете города, аналитики не обнаружили.".