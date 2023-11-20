Терехов спростував, що Харків не допомагає фінансово теробороні і ЗСУ

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили.

«За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У 2023-му – 474 мільйони гривень. Усі бригади, які зверталися за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили», – заявив Терехов.

Також Терехов нагадав , що практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам, задіяним у захисті нашої країни та її населення.

І що у Харків – це єдине місто в Україні, де наразі немає плати за проїзд у громадському транспорті

«А гарячу їжу щоденно отримують більше 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які треба відновлювати», – підкреслив Терехов.