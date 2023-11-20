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Терехов спростував, що Харків не допомагає фінансово теробороні і ЗСУ

Суспільство 21:12   20.11.2023
Оксана Якушко
Терехов спростував, що Харків не допомагає фінансово теробороні і ЗСУ Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили.

«За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У 2023-му – 474 мільйони гривень. Усі бригади, які зверталися за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили», – заявив Терехов.

Також Терехов нагадав , що практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам, задіяним у захисті нашої країни та її населення.

І що у Харків – це єдине місто в Україні, де наразі немає плати за проїзд у громадському транспорті

«А гарячу їжу щоденно отримують більше 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які треба відновлювати», – підкреслив Терехов.

 Читайте також: ТрО vs благоустрій. Як розподіляє гроші Харків – аналіз Forbes

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили.".