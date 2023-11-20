Терехов спростував, що Харків не допомагає фінансово теробороні і ЗСУ
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили.
«За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У 2023-му – 474 мільйони гривень. Усі бригади, які зверталися за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили», – заявив Терехов.
Також Терехов нагадав , що практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам, задіяним у захисті нашої країни та її населення.
І що у Харків – це єдине місто в Україні, де наразі немає плати за проїзд у громадському транспорті
«А гарячу їжу щоденно отримують більше 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які треба відновлювати», – підкреслив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: благостройство, деньги, Игорь Терехов, помощь армии, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій. При цьому витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили.".