На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці

У Харківському районі рятувальники 21 листопада ліквідували пожежу в житловій двоповерхівці, де загинув 29-річний чоловік.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку в селі Веселе отримали о 07:24.

В одній з квартир на другому поверсі горіли диван та домашні речі. Площа пожежі склала 3 кв. м.

«Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1994 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 09:07. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі», – додали в ДСНС.