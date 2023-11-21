На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харківському районі рятувальники 21 листопада ліквідували пожежу в житловій двоповерхівці, де загинув 29-річний чоловік.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку в селі Веселе отримали о 07:24.
В одній з квартир на другому поверсі горіли диван та домашні речі. Площа пожежі склала 3 кв. м.
«Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1994 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 09:07. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі», – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі рятувальники 21 листопада ліквідували пожежу в житловій двоповерхівці, де загинув 29-річний чоловік.".