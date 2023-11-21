Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці

Події 12:09   21.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харківському районі рятувальники 21 листопада ліквідували пожежу в житловій двоповерхівці, де загинув 29-річний чоловік.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку в селі Веселе отримали о 07:24.

В одній з квартир на другому поверсі горіли диван та домашні речі. Площа пожежі склала 3 кв. м.

«Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1994 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 09:07. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі», – додали в ДСНС.

Читайте також: 90-річну жінку врятували на пожежі у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини 21.11: нардеп-хабарник, бюджет Харкова-2024, захід Євромайдану
Головні новини 21.11: нардеп-хабарник, бюджет Харкова-2024, захід Євромайдану
21.11.2023, 23:11
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
21.11.2023, 09:54
Зимова пауза, або Що роблять окупанти в мороз на Куп’янському напрямку
Зимова пауза, або Що роблять окупанти в мороз на Куп’янському напрямку
21.11.2023, 23:01
“Ми затримали війну на 8 років”. У Харкові відзначили 10-річчя Євромайдану
“Ми затримали війну на 8 років”. У Харкові відзначили 10-річчя Євромайдану
21.11.2023, 22:27
Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада
Мороз до -14, ожеледиця. Прогноз погоди в Харкові та області на 22 листопада
21.11.2023, 20:54
Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб
Війська РФ продовжують штурмувати на Харківщині, відбито три атаки – Генштаб
21.11.2023, 20:37

Новини за темою:

20:40
Біля метро “Проспект Гагаріна” в Харкові горів тролейбус. Дані ДСНС (відео)
18:30
Весь день окупанти обстрілювали Куп’янщину: горів сухостій – ДСНС (фото)
12:34
У Харкові внаслідок ДТП горів легковик: водій отримав травми (фото)
08:39
Внаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена літня жінка – Синєгубов
15:05
Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)

Ви читали новину: «На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі рятувальники 21 листопада ліквідували пожежу в житловій двоповерхівці, де загинув 29-річний чоловік.".