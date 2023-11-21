На Харьковщине во время пожара погиб мужчина: подробности
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харьковском районе спасатели 21 ноября ликвидировали пожар в жилой двухэтажке, где погиб 29-летний мужчина.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Веселое получили в 07:24.
В одной из квартир на втором этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м.
«Во время разведки в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1994 года рождения. Пожарные потушили огонь в 09:07. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе спасатели 21 ноября ликвидировали пожар в жилой двухэтажке, где погиб 29-летний мужчина.".