На Харьковщине во время пожара погиб мужчина: подробности

В Харьковском районе спасатели 21 ноября ликвидировали пожар в жилой двухэтажке, где погиб 29-летний мужчина.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Веселое получили в 07:24.

В одной из квартир на втором этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«Во время разведки в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1994 года рождения. Пожарные потушили огонь в 09:07. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», — добавили в ГСЧС.