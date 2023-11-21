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На Харьковщине во время пожара погиб мужчина: подробности

Происшествия 12:09   21.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине во время пожара погиб мужчина: подробности Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковском районе спасатели 21 ноября ликвидировали пожар в жилой двухэтажке, где погиб 29-летний мужчина.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Веселое получили в 07:24.

В одной из квартир на втором этаже горели диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«Во время разведки в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1994 года рождения. Пожарные потушили огонь в 09:07. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети», — добавили в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе спасатели 21 ноября ликвидировали пожар в жилой двухэтажке, где погиб 29-летний мужчина.".