Яким буде бюджет Харкова-2024 і чи збережуть безкоштовний проїзд. Показники

Загальний обсяг доходів, як і видатків бюджету Харкова на 2024 рік запланований на рівні 17 мільярдів гривень. Фінансування витрат на забезпечення безплатного проїзду в метро, трамваях, тролейбусах і автобусах планують зберегти. На це закладають майже 1,2 мільярда.

Про це пише пресслужба міськради з посиланням на проєкт бюджету, який 22 листопада розглядатимуть на сесії міськради.

Основним джерелом доходів, як і попередні два роки, буде податок на доходи фізичних осіб (55,1% або 7,2 мільярда гривень). Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 4,7 мільярда.

“Плату за землю плануємо отримати у розмірі мільярда гривень. З податку на житлову та нежитлову нерухомість надійде 200 мільйонів, а плата за оренду комунального майна складе 61 мільйон. Доходи спеціального фонду бюджету розраховані в розмірі 171 мільйона”, – зазначила заступниця міського голови Тетяна Таукешева.

За її словами, вперше передбачено дотацію з держбюджету на виконання повноважень органами місцевого самоврядування у розмірі 617,4 мільйона. У проєкті також закладено збільшення коштів на освіту з 1,6 до 2,33 мільярда.

На фінансування зарплат закладають 48,4% видатків або 8,2 мільярда гривень, на відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури – 1,2 мільярда, на надання допомоги малозабезпеченим громадянам та дітям загиблих захисників України – 39,5 мільйона гривень.