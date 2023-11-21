Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели

Общий объем доходов, как и расходов бюджета Харькова на 2024 год запланирован на уровне 17 миллиардов гривен. Финансирование расходов на обеспечение бесплатного проезда в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах планируют сохранить. На это закладывают почти 1,2 миллиарда.

Об этом пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на проект бюджета, который 22 ноября будут рассматривать на сессии горсовета.

Основным источником доходов, как и в предыдущие два года, будет налог на доходы физических лиц (55,1% или 7,2 миллиарда гривен). Кроме того, местные налоги и сборы составят 4,7 миллиарда.

«Плату за землю планируем получить в размере миллиарда гривен. С налога на жилую и нежилую недвижимость поступит 200 миллионов, а плата за аренду коммунального имущества составит 61 миллион. Доходы специального фонда бюджета рассчитаны в размере 171 миллиона», — отметила заместитель городского головы Татьяна Таукешева.

По ее словам, впервые предусмотрена дотация из госбюджета на выполнение полномочий органами местного самоуправления в размере 617,4 миллиона. В проекте также заложено увеличение средств на образование с 1,6 до 2,33 миллиарда.

На финансирование зарплат закладывают 48,4% расходов или 8,2 миллиарда гривен, на восстановление разрушенных объектов критической инфраструктуры — 1,2 миллиарда, на предоставление помощи малообеспеченным гражданам и детям погибших защитников Украины — 39,5 миллиона.