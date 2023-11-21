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Проект бюджета Харькова на 2024 год одобрен — Терехов

Общество 18:48   21.11.2023
Елена Нагорная
Проект бюджета Харькова на 2024 год одобрен — Терехов

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 21 ноября одобрил проект бюджета Харькова на 2024 год.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.

В проекте бюджета, по его словам, предусмотрели ежемесячную адресную денежную помощь несовершеннолетним детям погибших воинов.

«И хотя, конечно, ни одна сумма не спасет от потери отца или матери, мы надеемся, что эта поддержка хоть немного облегчит жизнь родным павших героев», — пишет Терехов.

Напомним, сессия Харьковского горсовета, на которой депутаты будут рассматривать проект бюджета на 2024 год, состоится 22 ноября. Его показатели пресс-служба мэрии обещала предоставить перед началом пленарного заседания.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского городского совета 21 ноября одобрил проект бюджета Харькова на 2024 год.".