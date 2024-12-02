Яким буде бюджет Харкова на 2025 рік
Виконавчий комітет Харківської міської ради 2 грудня схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.
Як повідомила заступниця міського голови – директор департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева, загальний обсяг доходів бюджету становитиме 20,5 млрд грн.
«У 2025 році основним прибутковим джерелом залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн», – повідомили у мерії.
Прогнозний обсяг видатків бюджету на 2025 рік – 21, 2 млрд грн.
Зокрема, передбачено 1,5 млрд грн на відновлення житлового фонду та 570,4 млн грн на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток інфраструктури автономної системи опалення.
Також з бюджету Харкова передбачено надання кредитів у розмірі 785,3 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міської ради 2 грудня схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.".