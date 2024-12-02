Яким буде бюджет Харкова на 2025 рік

Виконавчий комітет Харківської міської ради 2 грудня схвалив проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Як повідомила заступниця міського голови – директор департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева, загальний обсяг доходів бюджету становитиме 20,5 млрд грн.

«У 2025 році основним прибутковим джерелом залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн», – повідомили у мерії.

Прогнозний обсяг видатків бюджету на 2025 рік – 21, 2 млрд грн.

Зокрема, передбачено 1,5 млрд грн на відновлення житлового фонду та 570,4 млн грн на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток інфраструктури автономної системи опалення.

Також з бюджету Харкова передбачено надання кредитів у розмірі 785,3 млн грн.