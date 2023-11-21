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У 2023-му бізнес у Харкові зареєстрували 10,5 тис. ФОП: скільки закрилися

Економіка 07:52   21.11.2023
Оксана Горун
У 2023-му бізнес у Харкові зареєстрували 10,5 тис. ФОП: скільки закрилися

Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради опублікував звіт про економічний та соціальний розвиток міста за 9 місяців 2023 року. Він, зокрема, містить інформацію про розвиток малого бізнесу у Харкові.

“Станом на 1 жовтня 2023 року кількість ФОП у Харкові склала майже 119 тис., а протягом року офіційно свій бізнес зареєстрували 10,5 тис.”, – повідомила дані статистики пресслужба Харківської міськради.

При цьому, за даними звіту, за ті самі дев’ять місяців припинили свою діяльність 11,5 тис. підприємців.

“Перемістили бізнес із м. Харкова та змінили свою юридичну адресу 519 фізичних осіб – підприємців. Водночас протягом січня-вересня 2023 року… змінили податкову адресу на Харків 727 фізичних осіб – підприємців”, – навели дані економісти міськради.

За цей період у місті відкривалось 5000 вакансій.

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Нагадаємо, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак неодноразово наголошував: для того, щоб бізнес активно повертався до Харкова, тут необхідно запровадити спеціальний економічний податковий режим, адже “через додаткові витрати на необхідність дотримання безпеки, великі логістичні витрати товари та послуги місцевого бізнесу є неконкурентними у порівнянні з бізнесом з інших регіонів”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 07:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради опублікував звіт про економічний та соціальний розвиток міста за 9 місяців 2023 року. Він, зокрема, містить інформацію про розвиток малого бізнесу у Харкові".