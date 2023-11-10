Чи буде спеціальний податковий режим для Харківщини. Чумак – про перспективи

Представники бізнесу Харківщини поки що не можуть донести до центральної влади необхідність запровадження спеціального податкового режиму для областей, які постраждали від російської окупації, повідомив у коментарі МГ “Об’єктив” президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

“Жодних новин. Ми вже приблизно рік намагаємося донести до законодавців і всіх, хто має повноваження, що для того, щоб повернути бізнес у регіон, треба йому створити умови, які мотивуватимуть його тут працювати. Через додаткові витрати на необхідність дотримання безпеки, великі логістичні витрати товари та послуги місцевого бізнесу є неконкурентними у порівнянні з бізнесом з інших регіонів. Тому для бізнесів у деокупованих регіонах треба створити спеціальні податкові умови, які будуть дозволяти їм витрачати менше коштів. Це тимчасовий спеціальний економічний податковий режим, який повинен давати бізнесам, які працюють в цьому регіоні, якісь преференції додаткові протягом якогось часу недовгого, тобто не назавжди”, – розповів Чумак.

На сьогодні, продовжив експерт, в Україні діє принцип рівних податкових умов для всіх територій.

“Міські ради, громади можуть змінювати ставки місцевих податків, тобто ті, на які вони впливають. Обласна військова адміністрація може впливати тільки зверненнями. У них немає цього інструменту. Усі зміни та введення на законодавчому рівні – це Верховна Рада. Вони повинні прийняти зміни до Податкового кодексу, які будуть враховувати ці проблеми. І для цього треба комунікувати і з Кабміном, і з Мінфіном, тому що ми будемо мати деякі розриви бюджетні, тобто, надходжень коштів. І Мінфін нас запитує, яким чином ми будемо покривати ті недоотримані податки”, – пояснив Чумак.

За його словами, представники бізнесу Харківщини самостійно розрахували пропозиції, але для їхньої повноти не вистачає статистичної інформації. Частину не можна отримати через те, що закриті деякі реєстри. Тому активісти звернулися до податкового комітету ВР і до Харківської міськради, аби вони приєдналися до процесу написання законопроєкту.

“У нас буквально вчора була комунікація з представником міської ради. Ми домовились, що він подивиться наші пропозиції, і за тиждень ми знову прокомунікуємо. Що стосується, наприклад, рівня Верховної Ради, на жаль, поки що нам не вдається донести необхідність запровадження цих інструментів. Аргумент один, що ми воююча країна, нам потрібні кошти, є великий дефіцит на наступний рік. Там приблизно 40 мільярдів доларів, які потрібні для ЗСУ. Ми це розуміємо, але проблема у тому, що деякі податки, які вони збираються зібрати, вони не отримають через те, що бізнеси закриваються”, – констатував президент Асоціації приватних роботодавців.

При цьому, зазначив він, на місцевому рівні є певні позитивні моменти, але вони є тимчасовими та без продовження у 2024 році не діятимуть. Йдеться про звільнення від земельного податку, що було ухвалене у 2022 році й частково поширене на 2023-й.

“Завдяки бізнес-асоціаціям вдалось прокомунікувати з Харківською міськрадою, щоб вона ухвалила зміни до місцевого бюджету, який звільняв підприємство від сплати цього податку. Була введена на цей рік шкала для бізнесів, залежно від рівня пошкодження приміщень. Тобто, якщо незначні пошкодження, то 70% податків, якщо суттєво – 30%, а якщо зруйноване або непридатне для використання, то там, якщо не помиляюсь, звільняється… Нам треба буде все по-новому робити, тобто, знову пояснити, чому саме потрібно це ввести”, – додав Чумак.