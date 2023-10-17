Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак

Президент Асоціації приватних роботодавців з Харкова Олександр Чумак у коментарі для МГ “Об’єктив” поділився враженнями від участі у бізнес-форумі “Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України”. Зокрема, повідомив про реакцію на проблеми харківського бізнесу голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

Форум, у якому взяв участь Олександр Чумак, проходив у Києві 9 жовтня. Захід анонсували як “майданчик для координації дій та визначення пріоритетів у реалізації інституційних та економічних реформ”. Наскільки цей анонс відповідав дійсності – читайте у коментарі президента Асоціації приватних роботодавців. Наводимо його дослівно.

“Участь у дискусії взяли представники бізнес-асоціацій – члени Української Ради Бізнесу та Національної бізнес-коаліції, представники влади: уряду та парламенту, підприємці з різних регіонів України, експерти аналітичних центрів, громадські діячі.

Серед питань, які обговорили на форумі: робота підприємців в умовах воєнного стану, відшкодування збитків та страхування воєнних ризиків, релокація та повернення бізнесу, лібералізація податкової політики, впровадження інституційних реформ, прозора приватизація державного майна, міграційна політика.

Моєю місією на форумі була презентація пріоритетів регіонального бізнесу, які були напрацьовані на конференції “Регіональні пріоритети бізнесу задля відновлення” в Харкові. Зокрема, були озвучені такі питання:

❓ необхідність застосування заходів для виживання бізнесу та підприємців та покриття збитків;

❓ забезпечення стимулювання розвитку бізнесу та підприємців в регіоні;

❓ розробка та запровадження програми стимулювання стовпів відновлення економічної активності регіону тощо.

Окремо я пройшовся по конкретних проблемах бізнесу в регіоні: відсутність ресурсів на відбудову майна, порушив питання щодо бронювання та введення спеціального податкового режиму для регіону, скасуванні сплати податку на землю.

Та звичайно, що найголовніша умова нормальної роботи підприємців у регіоні – це питання безпеки. Безпека суттєво збільшує витрати будь-якого бізнесу і робить неконкурентними товари й послуги, які він виробляє. Все відбудувати треба за свої кошти, тому що держава не допомагає. Немає регіональних програм розвитку підприємництва, навіть немає державної стратегії розвитку підприємництва, яка закінчилася у 2020 році. Бізнес продовжує виїжджати. Тому що навіть якщо у вас заміноване поле чи зруйноване майно, ви все одно сплачуєте податок на землю. І це питання до кінця не врегульовано. Люди самі розміновують свої поля, це все додаткові витрати. Тому надважливо звільнити підприємців із таких регіонів від оподаткування на 2023-24 рр.

Але пан Гетьманцев сказав, що грошей немає, тому бізнес найближчим часом навряд чи отримає компенсації. На 2024 рік дефіцит бюджету очікується на рівні приблизно 40 млрд доларів і його треба чимось покривати. Що стосується земельного податку, то міністр сказав, що органам самоврядування надали всі повноваження, щоб на місцях ухвалювали рішення про скасування цього податку на територіях, де тривають воєнні дії.

Однак, слід зазначити, що тут питання і до самої норми закону, яка прописана нечітко, і не дає розуміння, що податок може бути скасований для певних територій.

На форумі також підіймались питання використання касових апаратів, перевірок і штрафів. На пропозицію вивести з обов’язкової фіскалізації частину мікробізнесу ФОПів, Гетьманцев відповів, що не на часі.

Та є й хороше – було обіцяно реформувати БЕБ і прийняти в цілому законопроєкт про зниження штрафів у сфері ринкового нагляду – проєкт, що лежить уже 2 роки без руху і може істотно знизити штраф за порушення.

Проведення наступного такого форуму планується на весну. У підсумку є домовленість, що наші регіональні пріоритети візьмуть у роботу заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку і заступник Міністра економіки. Крім того, домовилися, що представників бізнес-асоціацій включать у робочі групи, які створюватимуться при Міністерстві соціальної політики та економіки. А це означає, що в нас буде свій голос під час ухвалення законодавства.

Як висновок. Якщо ми востаннє збиралися з певним оптимізмом у жовтні минулого року – тоді були гарні новини з фронту, було розуміння, що буде складно, але стане легше, то зараз ситуація нагадує застій, і немає жодних гарантій, що буде краще, але є передчуття, що буде гірше.