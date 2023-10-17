Бизнес продолжает уезжать из Харькова: нужно освобождение от налогов — Чумак

Президент Ассоциации частных работодателей из Харькова Александр Чумак в комментарии для МГ «Объектив» поделился впечатлениями от участия в бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины». В частности — сообщил о реакции на проблемы харьковского бизнеса главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Форум, в котором принял участие Александр Чумак, проходил в Киеве 9 октября. Мероприятие анонсировали как «площадку для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ». Насколько этот анонс соответствовал действительности — читайте в комментарии президента Ассоциации частных работодателей. Приводим его дословно.

«Участие в дискуссии приняли представители бизнес-ассоциаций – члены Украинского Совета Бизнеса и Национальной бизнес-коалиции, представители власти: правительства и парламента, предприниматели из разных регионов Украины, эксперты аналитических центров, общественные деятели.

Среди вопросов, которые обсудили на форуме: работа предпринимателей в условиях военного положения, возмещение ущерба и страхование военных рисков, релокация и возврат бизнеса, либерализация налоговой политики, внедрение институциональных реформ, прозрачная приватизация государственного имущества, миграционная политика.

Моя миссия на форуме – презентация приоритетов регионального бизнеса, которые были наработаны на конференции «Региональные приоритеты бизнеса для возобновления» в Харькове. В частности, были озвучены следующие вопросы:

❓ необходимость применения мер по выживанию бизнеса и предпринимателей и покрытие убытков;

❓ обеспечение стимулирования развития бизнеса и предпринимателей в регионе;

❓ разработка и внедрение программы стимулирования столпов восстановления экономической активности региона и т.д.

Отдельно я прошелся по конкретным проблемам бизнеса в регионе: отсутствие ресурсов на восстановление имущества, поднял вопрос о бронировании и введении специального налогового режима для региона, отмене уплаты налога на землю.

Но конечно, самое главное условие нормальной работы предпринимателей в регионе – это вопрос безопасности. Безопасность существенно увеличивает издержки любого бизнеса и делает неконкурентными производимые им товары и услуги. Все отстроить нужно за свои деньги, потому что государство не помогает. Нет региональных программ развития предпринимательства, даже нет государственной стратегии развития предпринимательства, закончившейся в 2020 году. Бизнес продолжает уезжать. Потому что, даже если у вас заминированное поле или разрушенное имущество, вы все равно платите налог на землю. И этот вопрос до конца не урегулирован. Люди сами разминируют свои поля, это все дополнительные расходы. Поэтому важно освободить предпринимателей из таких регионов от налогообложения на 2023-24 гг.

Но Гетманцев сказал, что денег нет, поэтому бизнес в ближайшее время вряд ли получит компенсации. На 2024 год дефицит бюджета ожидается на уровне примерно 40 млрд долларов, и его нужно чем-то покрывать. Что касается земельного налога, то министр сказал, что органам самоуправления предоставили все полномочия, чтобы на местах принимали решение об отмене этого налога на территориях, где продолжаются военные действия.

Однако следует отметить, что здесь вопрос и к самой норме закона, которая прописана нечетко, и не дает понимания, что налог может быть отменен для определенных территорий.

На форуме также поднимались вопросы использования кассовых аппаратов, проверок и штрафов. На предложение вывести из обязательной фискализации часть микробизнеса ФЛП, Гетманцев ответил, что не ко времени.

Но есть и хорошее – было обещано реформировать БЭБ и принять в целом законопроект о снижении штрафов в сфере рыночного надзора – проект, лежащий уже два года без движения и существенно снизивший штраф за нарушение.

Проведение следующего форума планируется на весну. В итоге есть договоренность, что наши региональные приоритеты примут в работу заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию и заместитель Министра экономики. Кроме того, договорились, что представителей бизнес-ассоциаций включат в рабочие группы, которые будут создаваться при Министерстве социальной политики и экономики. А это значит, что у нас будет свой голос при принятии законодательства.

Как вывод. Если мы последний раз собирались с определенным оптимизмом в октябре прошлого года – тогда были хорошие новости с фронта, было понимание, что будет сложно, но станет легче, то сейчас ситуация напоминает застой, и нет никаких гарантий, что будет лучше, но есть предчувствие, что будет хуже.