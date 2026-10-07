Масштабная схема уклонения от уплаты налогов на Харьковщине: дело – в суде

Правоохранители считают, что в Богодуховском районе два учредителя — отец и сын — и исполнительный директор частного сельского предприятия скрывали реальные объемы деятельности компании и разработали масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Всех трех фигурантов будут судить.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021-2022 годах агрофирма официально закупила более 20 тысяч тонн сахара на сумму более 439 млн гривен.

«В дальнейшем продукцию почти сразу продавали покупателям за наличные деньги без оформления налоговых накладных и отражения в бухгалтерском учете. Кроме того, во время обысков установлено, что предприятие даже не имело складов для хранения такого количества товара», — установило следствие.

Чтобы скрыть нелегальные сделки, фигуранты создали новую компанию, которую потом зарегистрировали на подставное лицо — гражданина Узбекистана, говорят в прокуратуре. По материалам следствия, весь сахар они передали на баланс этой новой фирмы.

«В результате таких действий бюджет недополучил более 73 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС)», — отметили правоохранители.

В июле троим мужчинам сообщили о подозрении. Следствие завершено.

Правоохранители передали в суд дело фигурантов, им инкриминируют подлог документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 205-1 УКУ).

Двум учредителям предприятия дополнительно инкриминируют организацию умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УКУ).