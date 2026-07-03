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Не заплатили 73 млн грн налогов: фермеров подозревают в махинациях с НДС

Харьков 11:30   03.07.2026
Оксана Горун
Не заплатили 73 млн грн налогов: фермеров подозревают в махинациях с НДС

В Харьковской области СБУ и БЭБ выявили схему уклонения от уплаты налогов. Речь идет об НДС на 73 млн грн. Подозревают отца и сына — учредителей сельхозпредприятий.

«По данным следствия, к организации противоправных сделок причастны учредители двух местных сельскохозяйственных предприятий – отец и сын, а также нанятый ими исполнительный директор одной из своих фирм. Злоумышленники внедрили механизм незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Схема, по версии следствия, была следующей. За безнал покупали сельхопродукцию – зерно, сахар, мясо – но реализовывали за наличку на теневом рынке. Прятали эту деятельность с помощью фиктивной фирмы. Ее зарегистрировали на подставного гражданина одной из республик Центральной Азии.

«После этого они фиктивно оформили передачу на баланс данной компании всех собственных налоговых обязательств. Впрочем, подобные манипуляции все равно не помогли злоумышленникам избежать ответственности», — констатировал Абдула.

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Деятельность группы задокументировали на всех этапах СБУ и БЭБ, а затем — блокировали. Подозрения вручили трем фигурантам — отцу с сыном и нанятому ими исполнительному директору одной из фирм. По двум статьям УК им грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине  поступления в бюджеты выросли на 4,6 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также статистика фиксирует рост количества рабочих мест в области.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 11:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области СБУ и БЭБ выявили схему уклонения от уплаты налогов. Речь идет об НДС на 73 млн грн. Подозревают отца и сына — учредителей сельхозпредприятий".