Защиту 35 объектов энергетики, которые «уже под ударом», строят на Харьковщине

Харьковщина продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону и наращивает защиту критической инфраструктуры, реализуя план стойкости региона, рассказал в эфире национального телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«О проблемных моментах мы сейчас говорить не будем, у нас все в процессе реализации, идем по плану. План стойкости по области мы реализуем с начала 2022 года, и это нам позволило проходить все прошлые отопительные сезоны и позволит пройти этот. Поэтому мы только наращиваем те мощности, ту стойкость, которые у нас есть, понимая, что враг бьет по инфраструктуре. Более 60 ударов по 35 объектам, где сейчас строится защита второго уровня, враг уже нанес. То есть они фактически уже под ударом. Поэтому мы, понимая это, понимая важность защиты таких объектов, продолжаем его реализацию», — отметил руководитель ХОВА.

Видео: национальный телемарафон

Как сообщала МГ «Объектив», в апреле Синегубов информировал, что 540 объектов критической инфраструктуры на Харьковщине должны быть обеспечены защитой от российских атак в рамках подготовки к следующей зиме. Об этом и не только говорится в плане стойкости региона, на реализацию которого нужно более 32,296 миллиарда гривен.

В мае на тот момент вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что Харьковщина является одним из лидеров в реализации плана стойкости по физической защите объектов критической инфраструктуры. Совместно с Агентством восстановления и ХОВА в регионе обустраивали 86 элементов такой защиты.