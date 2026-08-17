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Захист 35 об’єктів енергетики, які “вже під ударом”, будують на Харківщині

Економіка 18:34   17.08.2026
Олена Нагорна
Захист 35 об’єктів енергетики, які “вже під ударом”, будують на Харківщині

Харківщина продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону та нарощує захист критичної інфраструктури, реалізуючи план стійкості регіону, розповів в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Про проблемні моменти ми зараз говорити не будемо, у нас усе в процесі реалізації, ідемо за планом. План стійкості по області ми реалізуємо від початку 2022 року, і це нам дозволило проходити всі минулі опалювальні сезони й дозволити пройти цей. Тому ми лише нарощуємо ті спроможності, ту стійкість, яка у нас є, розуміючи, що ворог б’є по інфраструктурі. Більше ніж 60 ударів по 35 об’єктах, де наразі будується захист другого рівня, ворог вже наніс. Тобто вони фактично вже під ударом. Тому ми, розуміючи це, розуміючи важливість захисту таких об’єктів, продовжуємо його реалізацію», — зазначив керівник ХОВА.

Відео: національний телемарафон

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у квітні Синєгубов інформував, що 540 об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині мають бути забезпечені захистом від російських атак у межах підготовки до наступної зими. Про це і не лише йдеться у плані стійкості регіону, на реалізацію якого потрібно понад 32,296 мільярда гривень.

У травні на той момент віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що Харківщина є одним із лідерів у реалізації плану стійкості щодо фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. Спільно з Агентством відновлення та ХОВА в регіоні облаштовували 86 елементів такого захисту.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 18:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону та нарощує захист критичної інфраструктури, реалізуючи план стійкості регіону.".