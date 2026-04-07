Защитить 540 объектов: Харьковщине нужно 32 млрд грн на подготовку к зиме
540 объектов критической инфраструктуры на Харьковщине должны быть обеспечены защитой от российских атак в рамках подготовки к следующей зиме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об этом и не только говорится в плане устойчивости региона, который Синегубов представил на заседании правительственного Координационного центра. На реализацию мероприятий в рамках этого плана Харьковщине нужно более 32,296 миллиарда гривен.
Кроме защиты 540 объектов критической инфраструктуры, план предусматривает введение 55,5 МВт дополнительной распределенной генерации — для обеспечения работы объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других объектов. Также планируется закупка 764 единиц оборудования резервного питания. Отдельный приоритет — децентрализация теплоснабжения. В регионе предусмотрено введение около 130 МВт распределенной тепловой генерации.
Как пояснили в пресс-службе ХОВА, планы устойчивости регионов — это комплекс мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону, который правительство реализует совместно с ОВА и громадами. Общая потребность в финансировании мероприятий — 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Для ее покрытия хотят привлечь средства международных партнеров. Для коммунальных объектов также предусматривают софинансирование со стороны громад.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что планы софинансирования работ из местных бюджетов все области должны подать на следующей неделе.
«Правительство со своей стороны уже обеспечило финансирование на первые работы. В марте выделили в общей сложности 22,1 миллиарда гривен на защиту 576 объектов — это самые большие расходы из резервного фонда госбюджета. Эти средства уже направлены на работы по защите крупных энергетических объектов, подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и инфраструктуры «Укрзалізниці», — сообщила премьер.
В ХОВА добавили, что также правительство направило деньги на подключение на Харьковщине 20 имеющихся когенерационных установок. Это оборудование нужно ввести в эксплуатацию до 1 октября.
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, энергетика, энергообьекты;
Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 19:37;