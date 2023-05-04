Жители Харьковщины зарабатывают на 25% меньше, чем до войны — Чумак

Средний уровень заработной платы в Харьковской области в сравнении с началом 2022 года упал на 25%, сообщил президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак.

«Мы один из регионов, который имеет один из самых больших падений этого показателя. На сегодня основная платежеспособная категория — это военные. У них есть средства для того, чтобы выходя на ротацию их тратить на то, чтобы восстанавливаться и конкретно на себя. Поэтому это категория, которая будет давать доходы местному населению и предпринимателям, работающим здесь», — отметил Чумак.

Также он отметил, что что органы местного самоуправления на Харьковщине должны создать условия для возвращения предпринимателей, которые после начала полномасштабной войны перенесли мощности в более безопасные регионы Украины.

«Громады, которые приняли наш релоцированный бизнес, работают более friendly для того, чтобы он остался и уже не вернулся никогда назад. У нас есть примеры бизнеса, который создал очень много рабочих мест. И даже больше рабочих мест, чем у них было в Харьковской области. Поэтому здесь нужно обращать внимание органам местного самоуправления, исполнительной власти на конкурентные условия для возвращения бизнеса. Они должны быть лучше, чем там, куда сейчас бизнес релоцировался. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области. Потому что там коммуникация с бизнесом и решение вопросов на сегодня, к сожалению, гораздо быстрее осуществляется, чем здесь. С этим еще надо работать», — констатировал Чумак.