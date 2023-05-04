Жителі Харківщини заробляють на 25% менше, ніж до війни – Чумак

Середній рівень заробітної плати в Харківській області порівняно з початком 2022 року впав на 25%, повідомив президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак.

“Ми один з регіонів, який має один з найбільших падінь цього показника. На сьогодні основна платежеспроможна категорія – це військові. У них є кошти для того, щоби виходячи на ротацію їх витрачати на те, щоби відновлюватися і конкретно на себе. Тому це категорія, яка буде давати доходи місцевому населенню і підприємцям, які тут працюють”, – зазначив Чумак.

Також він зазначив, що органи місцевого самоврядування на Харківщині мають створити умови для повернення підприємців, які після початку повномасштабної війни перенесли потужності до безпечніших регіонів України.

“Громади, які прийняли наш релокований бізнес, працюють більш friendly для того, щоб він залишився і вже не повернувся ніколи назад. Тому що в нас є приклади бізнесу, які створили дуже багато робочих місць. І навіть більше робочих місць, ніж у них було в Харківській області. Це дуже важливо. Тому тут дуже треба звертати увагу органам місцевого самоврядування, виконавчої влади на конкурентні умови для повернення бізнесу. Вони повинні бути краще, ніж там, куди зараз бізнес релокувався. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області. Тому що там комунікація з бізнесом і вирішення питань на сьогодні, на жаль, набагато бистріше здійснюється, ніж тут. З цим ще треба працювати”, – констатував Чумак.