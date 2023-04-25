Створення внутрішнього офшору на Харківщині: бізнес звернувся до Мінекономіки

Мінекономіки не підтримає жодних податкових змін, які вводять преференції для окремих регіонів, повідомив президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак за підсумками онлайн-зустрічі з представниками уряду.

Чумак розповів, що висловив думку щодо необхідності запровадження спеціального податкового режиму для областей, які постраждали від окупації.

“Що говорить Мінекономіки з цього приводу. Наші міжнародні партнери категорично проти будь-яких внутрішніх офшорів в Україні. Тобто, ніякі податкові зміни, що запроваджують преференції для окремих регіонів, вони не підтримають. Ок. Це ми тільки почали порушувати це питання. Не було слова “ніколи”, це я почув. Можливо, воно було у спілкуванні з партнерами. Але це може означати про недостатнє обґрунтування необхідності таких змін”, – зазначив президент “Асоціації приватних роботодавців”.

На думку Чумака, без офшорів швидко відновити зруйновані міста та економіку неможливо, і це необхідно доносити до міжнародних партнерів.

Раніше президент “Асоціації приватних роботодавців” писав, що агресія РФ змусила частину бізнесу Харківщини релокуватися в західні області, влада яких робить все можливе, щоб він не повернувся.

“На мою думку, одне з ефективних рішень – це введення спеціального податкового режиму. Суттєве зниження або скасування загальнодержавних податків для цих регіонів. Зниження місцевих податків. Тотальна дерегуляція. Запровадження спеціальних програм сприяння поверненню та відновленню бізнесу як державних, так і на рівні органів місцевого самоврядування, зокрема фінансових інструментів, зокрема безповоротних для підприємців сходу. Міжнародні донори повинні “зайти” у регіон зі своїми програмами, а не обходити його стороною”, – пише Чумак.

Він вважає, що норми законопроєкту 8401 не повинні поширюватись на області, які були або зараз окуповані.

“За виключенням норми про річний дохід 3-ї групи ЄП 10 мільярдів гривень, який треба знизити, наприклад, до 20 мільйонів. Тому що за умови однакових умов оподаткування для усіх регіонів, на жаль, економічної мотивації для повернення у постраждалі регіони немає”, – додав Чумак.