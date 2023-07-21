Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов

Мешканців Харкова й області, як і мешканців інших постраждалих регіонів, тепер можуть звільнити від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, повідомив нардеп Олександр Бакумов.

Нарешті місто Харків та інші громади Харківської області внесені до переліку територій активних бойових дій – сьогодні Наказ набрав законну силу. Наказ № 197 Мінреінтеграції опублікований в Офіційному віснику України #63.

«Харків’яни та жителі області на рівні з жителями інших постраждалих регіонів відтепер можуть повною мірою скористатися нормами Податкового кодексу! Мова йде про звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до Закону #3050-ІХ», – розповів Бакумов.

«Фізичні особи будуть звільнені з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року – весь календарний рік. Юридичні особи – з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року » – зазначив нардеп.