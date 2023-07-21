Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов
Жителей Харькова и области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут освободить от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, сообщил нардеп Александр Бакумов.
Наконец, город Харьков и другие громады Харьковской области внесли в перечень территорий активных боевых действий – сегодня Приказ вступил в законную силу, сообщил Бакумов. Приказ №197 Минреинтеграции опубликован в Официальном вестнике Украины #63.
«Харьковчане и жители области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут в полной мере воспользоваться нормами Налогового кодекса! Речь идет об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, согласно Закону #3050-ІХ», — рассказал Бакумов.
«Физические лица будут освобождены (от уплаты — прим. ред.) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – весь календарный год. Юридические лица – с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года» – отметил нардеп.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 19:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова и области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут освободить от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, сообщил нардеп Александр Бакумов.".