Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов

Жителей Харькова и области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут освободить от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, сообщил нардеп Александр Бакумов.

Наконец, город Харьков и другие громады Харьковской области внесли в перечень территорий активных боевых действий – сегодня Приказ вступил в законную силу, сообщил Бакумов. Приказ №197 Минреинтеграции опубликован в Официальном вестнике Украины #63.

«Харьковчане и жители области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут в полной мере воспользоваться нормами Налогового кодекса! Речь идет об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, согласно Закону #3050-ІХ», — рассказал Бакумов.

«Физические лица будут освобождены (от уплаты — прим. ред.) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – весь календарный год. Юридические лица – с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года» – отметил нардеп.