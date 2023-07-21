Live
  • Пятница 21.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов

Общество 19:46   21.07.2023
Оксана Якушко
Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов

Жителей Харькова и области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут освободить от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, сообщил нардеп Александр Бакумов.

Наконец, город Харьков и другие громады Харьковской области внесли в перечень территорий активных боевых действий – сегодня Приказ вступил в законную силу, сообщил Бакумов. Приказ №197 Минреинтеграции опубликован в Официальном вестнике Украины #63.

«Харьковчане и жители области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут в полной мере воспользоваться нормами Налогового кодекса! Речь идет об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, согласно Закону #3050-ІХ», — рассказал Бакумов.

«Физические лица будут освобождены (от уплаты — прим. ред.)  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – весь календарный год. Юридические лица – с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года» – отметил нардеп.

Читайте также: Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов
Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов
21.07.2023, 19:46
На Купянском направлении россияне наступают, чтобы оттянуть силы ВСУ
На Купянском направлении россияне наступают, чтобы оттянуть силы ВСУ
21.07.2023, 19:10
ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит
ДРГ и группировка РФ на границе Харьковщины: аналитик сообщил, что происходит
21.07.2023, 12:05
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
21.07.2023, 07:52
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
20.07.2023, 08:23
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
21.07.2023, 10:35

Новости по теме:

19:46
Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов
19:10
На Купянском направлении россияне наступают, чтобы оттянуть силы ВСУ
18:41
Роутер за 41 тысячу грн. Как в школах Харькова наживаются на ремонте укрытий
17:45
10 детей из самых обстреливаемых сел Харьковщины эвакуировали полицейские
15:48
В субботу в Харькове трамвай №3 временно изменит маршрут

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьков и область — в списке территорий активных боевых действий — Бакумов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова и области наравне с жителями других пострадавших регионов теперь могут освободить от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, сообщил нардеп Александр Бакумов.".