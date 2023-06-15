Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
15 июня состоялось правительственное совещание с участием вице-премьер-министра Ирины Верещук, представителей Харьковской областной военной администрации, Министерства финансов и Государственной налоговой службы по освобождению от налогообложения Харькова и ряда громад области.
«У нас есть представление по территориальным громадам Харьковской области относительно их включения в территорию ведения активных боевых действий», — рассказал нардеп Александр Бакумов.
Видео: Александр Бакумов
По его словам, в представление попали следующие громады:
— Богодуховский район: Золочевская;
— Изюмский район: Балаклейская, Барвенковская, Боровская, Изюмская, Куньевская, Оскольская, Савинская;
— Купянский район: Великобурлукская, Ольховатская, Кондрашевская, Купянская, Куриловская, Шевченковская;
— Харьковский район: Ольховская, Дергачевская, Липецкая, Малоданиловская, Роганская, Харьковская, Циркуновская;
— Чугуевский район: Волчанская, Малиновская, Печенежская, Старосалтовская, Чкаловская, Чугуевская.
Громад Купянского района, которые уже были включены в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия, в этом списке нет, подчеркнул Бакумов.
«После согласования этого перечня Минобороны Минреинтеграции издает приказ, и жители этих территориальных громад будут освобождены от налога на недвижимое имущество, а также от налога на землю», — пояснил нардеп.
Так, физические лица будут освобождены от налога на недвижимое имущество и землю с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года, а юридические лица — с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня состоялось правительственное совещание с участием вице-премьер-министра Ирины Верещук, представителей Харьковской областной военной администрации, Министерства финансов и Государственной налоговой службы по освобождению от налогообложения Харькова и ряда громад области.".