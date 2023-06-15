Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий

15 июня состоялось правительственное совещание с участием вице-премьер-министра Ирины Верещук, представителей Харьковской областной военной администрации, Министерства финансов и Государственной налоговой службы по освобождению от налогообложения Харькова и ряда громад области.

«У нас есть представление по территориальным громадам Харьковской области относительно их включения в территорию ведения активных боевых действий», — рассказал нардеп Александр Бакумов.

Видео: Александр Бакумов

По его словам, в представление попали следующие громады:

— Богодуховский район: Золочевская;

— Изюмский район: Балаклейская, Барвенковская, Боровская, Изюмская, Куньевская, Оскольская, Савинская;

— Купянский район: Великобурлукская, Ольховатская, Кондрашевская, Купянская, Куриловская, Шевченковская;

— Харьковский район: Ольховская, Дергачевская, Липецкая, Малоданиловская, Роганская, Харьковская, Циркуновская;

— Чугуевский район: Волчанская, Малиновская, Печенежская, Старосалтовская, Чкаловская, Чугуевская.

Громад Купянского района, которые уже были включены в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия, в этом списке нет, подчеркнул Бакумов.

«После согласования этого перечня Минобороны Минреинтеграции издает приказ, и жители этих территориальных громад будут освобождены от налога на недвижимое имущество, а также от налога на землю», — пояснил нардеп.

Так, физические лица будут освобождены от налога на недвижимое имущество и землю с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года, а юридические лица — с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года.