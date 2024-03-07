Что происходит с новым законом о мобилизации — информация нардепов
Законопроект о мобилизации, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, опять «застрял». В него предложили уже 4000 правок, и ни одну еще не проголосовал профильный комитет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Что хотят править, уточнил его коллега Александр Бакумов.
«В этот законопроект представлено более 4 тысяч правок. И по состоянию на данный момент парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до сих пор не проголосовал ни за одну из них. Идут только обсуждения вопросов по блокам. А непосредственно к рассмотрению правок перейдут только на следующей неделе», — пишет Гончаренко в telegram 7 марта.
Он отметил, что заседание Верховной Рады, которое должно было пройти на этой неделе, экстренно отменили.
«Это все говорит об огромном бардаке и кризисе», — считает нардеп от «Европейской Солидарности».
Ранее об основных правках, которые подали к правительственному законопроекту депутаты от президентской «Слуги народа», сообщал нардеп-харьковчанин Александр Бакумов.
Среди перечисленного им следующие предложения:
📍 Убрать возможность ареста счетов физических лиц по обращению ТЦК.
📍 Ликвидировать дискриминацию в отношении аспирантов-контрактников. «Аспиранты должны иметь право на отсрочку. Требования к качеству обучения в аспирантуре должны быть повышены. Аспирант должен получить знания, выполнять образовательно-научную программу и работать над диссертацией, имея от государства гарантию не быть мобилизованным, — пояснил Бакумов. — При этом аспирантура не должна превращаться в инструмент уклонения от мобилизации лицами, не имеющими ничего общего ни с образованием, ни с наукой».
📍 Вернуть редакцию действующего закона об отсрочке от призыва на военную службу военнообязанных, имеющих родственников — лиц с инвалидностью I или II группы, а также добавить возможность увольнения с военной службы при необходимости содержания родственников — лиц с инвалидностью I или II группы.
📍 Предоставить возможность бронирования адвокатов.
📍 Убрать необходимость определения сроков увольнения с военной службы по решению Ставки Верховного Главнокомандующего.
📍 Регулирование пересечения гражданами Украины границы должно устанавливаться исключительно законом, а не правилами КМУ. «Ведь завтра правительство попросит при пересечении предоставить утренние анализы крови и мочи. Думаю, это излишне», — отметил Бакумов. Также есть предложение определить возможность выезда из Украины военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации и лиц, снятых с военного учета.
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📍 Убрать необходимость наличия у граждан Украины военно-учетных документов для получения консульских услуг за границей.
«Нужно заметить, что в случае отсутствия консенсуса хотя бы в части этих поправок народных депутатов относительно основных оговорок, шансов быть принятым в целом у этого законопроекта нет», — прогнозировал Бакумов.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: Бакумов, Гончаренко., закон, законопроект, мобилизация, правки;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Законопроект о мобилизации, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, опять «застрял». В него предложили уже 4000 правок, и ни одну еще не проголосовал профильный комитет".