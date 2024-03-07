Что происходит с новым законом о мобилизации — информация нардепов

Законопроект о мобилизации, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, опять «застрял». В него предложили уже 4000 правок, и ни одну еще не проголосовал профильный комитет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Что хотят править, уточнил его коллега Александр Бакумов.

«В этот законопроект представлено более 4 тысяч правок. И по состоянию на данный момент парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до сих пор не проголосовал ни за одну из них. Идут только обсуждения вопросов по блокам. А непосредственно к рассмотрению правок перейдут только на следующей неделе», — пишет Гончаренко в telegram 7 марта.

Он отметил, что заседание Верховной Рады, которое должно было пройти на этой неделе, экстренно отменили.

«Это все говорит об огромном бардаке и кризисе», — считает нардеп от «Европейской Солидарности».

Ранее об основных правках, которые подали к правительственному законопроекту депутаты от президентской «Слуги народа», сообщал нардеп-харьковчанин Александр Бакумов.

Среди перечисленного им следующие предложения:

📍 Убрать возможность ареста счетов физических лиц по обращению ТЦК.

📍 Ликвидировать дискриминацию в отношении аспирантов-контрактников. «Аспиранты должны иметь право на отсрочку. Требования к качеству обучения в аспирантуре должны быть повышены. Аспирант должен получить знания, выполнять образовательно-научную программу и работать над диссертацией, имея от государства гарантию не быть мобилизованным, — пояснил Бакумов. — При этом аспирантура не должна превращаться в инструмент уклонения от мобилизации лицами, не имеющими ничего общего ни с образованием, ни с наукой».

📍 Вернуть редакцию действующего закона об отсрочке от призыва на военную службу военнообязанных, имеющих родственников — лиц с инвалидностью I или II группы, а также добавить возможность увольнения с военной службы при необходимости содержания родственников — лиц с инвалидностью I или II группы.

📍 Предоставить возможность бронирования адвокатов.

📍 Убрать необходимость определения сроков увольнения с военной службы по решению Ставки Верховного Главнокомандующего.

📍 Регулирование пересечения гражданами Украины границы должно устанавливаться исключительно законом, а не правилами КМУ. «Ведь завтра правительство попросит при пересечении предоставить утренние анализы крови и мочи. Думаю, это излишне», — отметил Бакумов. Также есть предложение определить возможность выезда из Украины военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации и лиц, снятых с военного учета.

📍 Убрать необходимость наличия у граждан Украины военно-учетных документов для получения консульских услуг за границей.

«Нужно заметить, что в случае отсутствия консенсуса хотя бы в части этих поправок народных депутатов относительно основных оговорок, шансов быть принятым в целом у этого законопроекта нет», — прогнозировал Бакумов.