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Що відбувається з новим законом про мобілізацію – інформація нардепів

Політика 10:00   07.03.2024
Оксана Горун
Що відбувається з новим законом про мобілізацію – інформація нардепів

Законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила в першому читанні, знову “застряг”. До нього запропонували вже 4000 поправок, і жодну ще не проголосував профільний комітет, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Що хочуть правити, уточнив його колега Олександр Бакумов.

“До цього законопроєкту подано понад 4 тисяч правок. І станом на зараз парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки досі не проголосував за жодну з них. Йдуть тільки обговорення питань по блоках. А безпосередньо до розгляду правок перейдуть тільки наступного тижня“, – пише Гончаренко в телеграмі 7 березня.

Він зазначив, що засідання Верховної Ради, яке мало пройти цього тижня, екстрено скасували.

“Це все говорить про величезний бардак і кризу”, – вважає нардеп від “Європейської Солідарності”.

Раніше про основні правки, які подали до урядового законопроєкту депутати від президентської “Слуги народу”, повідомляв нардеп-харків’янин Олександр Бакумов.

Серед перерахованого ним такі пропозиції:

📍 Прибрати можливість арешту рахунків фізичних осіб за зверненням ТЦК.

📍 Ліквідувати дискримінацію щодо аспірантів-контрактників. “Аспіранти повинні мати право на відстрочку. Вимоги до якості навчання в аспірантурі мають бути підвищені. Аспірант має здобувати знання, виконувати освітньо-наукову програму та працювати над дисертацією, маючи від держави гарантію не бути мобілізованим, – пояснив Бакумов. – При цьому аспірантура не має перетворюватись на інструмент ухилення від мобілізації особами, які не мають нічого спільного ні з освітою, ні з наукою”.

📍 Повернути редакцію чинного закону про відстрочку від призову на військову службу військовозобов’язаних, які мають родичів – осіб з інвалідністю І або ІІ групи, а також додати можливість звільнення з військової служби за необхідності утримання родичів – осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

📍 Надати можливість бронювання адвокатів.

📍 Прибрати необхідність визначення термінів звільнення з військової служби за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

📍 Регулювання перетину громадянами України кордону має встановлюватись виключно законом, а не правилами КМУ. “Адже завтра Уряд попросить при перетині надати ранкові аналізи крові та сечі. Думаю, це зайве”, – зазначив Бакумов. Також є пропозиція визначити можливість виїзду з України військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, та осіб, знятих з військового обліку.

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📍 Прибрати необхідність наявності у громадян України військово-облікових документів для отримання консульських послуг за кордоном.

“Треба зауважити на тому, що у разі відсутності консенсусу хоча б в частині цих поправок народних депутатів щодо основних застережень, шансів бути ухваленим в цілому у цього законопроєкту немає”, — прогнозував Бакумов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила в першому читанні, знову “застряг”. До нього запропонували вже 4000 поправок, і жодну ще не проголосував профільний комітет".