Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій

15 червня відбулась урядова нарада за участю віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, представників Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби щодо звільнення від оподаткування Харкова та низки громад області.

“У нас є подання по територіальних громадах Харківської області щодо їхнього включення до території ведення активних бойових дій”, – розповів нардеп Олександр Бакумов.

Відео: Олександр Бакумов

За його словами, до подання потрапили такі громади:

– Богодухівський район: Золочівська;

– Ізюмський район : Балаклійська, Барвінківська, Борівська, Ізюмська, Куньєвська, Оскільська, Савинська;

– Куп’янський район: Великобурлуцька, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська Шевченківська;

– Харківський район: Вільхівська, Дергачівська, Липецька, Малоданилівська, Роганська, Харківська, Циркунівська;

– Чугуївський район: Вовчанська, Малинівська, Печенізька, Старосалтівська, Чкаловська, Чугуївська.

Громад Куп’янського району, які вже були включені до переліку територій, де ведуться активні бойові дії, у цьому списку немає, наголосив Бакумов.

“Після погодження цього переліку Міноборони Мінреінтеграції видає наказ, і жителі цих територіальних громад будуть звільнені від податку на нерухоме майно, а також від податку на землю”, — пояснив нардеп.

Так, фізичні особи будуть звільнені від податку на нерухоме майно та землю з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, а юридичні особи – з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року.