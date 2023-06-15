Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
15 червня відбулась урядова нарада за участю віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, представників Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби щодо звільнення від оподаткування Харкова та низки громад області.
“У нас є подання по територіальних громадах Харківської області щодо їхнього включення до території ведення активних бойових дій”, – розповів нардеп Олександр Бакумов.
Відео: Олександр Бакумов
За його словами, до подання потрапили такі громади:
– Богодухівський район: Золочівська;
– Ізюмський район : Балаклійська, Барвінківська, Борівська, Ізюмська, Куньєвська, Оскільська, Савинська;
– Куп’янський район: Великобурлуцька, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська Шевченківська;
– Харківський район: Вільхівська, Дергачівська, Липецька, Малоданилівська, Роганська, Харківська, Циркунівська;
– Чугуївський район: Вовчанська, Малинівська, Печенізька, Старосалтівська, Чкаловська, Чугуївська.
Громад Куп’янського району, які вже були включені до переліку територій, де ведуться активні бойові дії, у цьому списку немає, наголосив Бакумов.
“Після погодження цього переліку Міноборони Мінреінтеграції видає наказ, і жителі цих територіальних громад будуть звільнені від податку на нерухоме майно, а також від податку на землю”, — пояснив нардеп.
Так, фізичні особи будуть звільнені від податку на нерухоме майно та землю з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, а юридичні особи – з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 червня відбулась урядова нарада за участю віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, представників Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства фінансів та Державної податкової служби щодо звільнення від оподаткування Харкова та низки громад області.".