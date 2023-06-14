ХОВА попросила Кабмін внести Харків до зони активних бойових дій – Терехов

Харківська обласна військова адміністрація звернулася до Кабінету міністрів із проханням внести Харків до переліку міст, де ведуться активні бойові дії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов на сесії міської ради 13 червня.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутата Артема Ревчука щодо можливості звільнити від сплати земельного податку підприємців із салтівських ринків, що постраждали від ворожих обстрілів.

За словами Терехова, це питання не можна врегулювати на сесії міськради, бо депутати не мають таких повноважень.

“Це повноваження обласної військової адміністрації та Кабміну. Як мені відомо, обласна військова адміністрація звернулась до Кабміну, щоб Харків був у переліку міст, де ведуться активні бойові дії. Зараз чекаємо відповідної постанови та відповідних податкових пільг, які будуть”, — сказав міський голова.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і досі Харків не входить до переліку міст, де ведуться активні бойові дії. ХОВА про це не просила. Про це йшлося у відповіді міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук на запит нардепа Олександра Бакумова.

Своєю чергою, ХОВА оприлюднила роз’яснення заступника голови ХОВА Романа Семенухи, який зазначив, що терміни «територія можливих бойових дій» та «територія активних бойових дій» є умовними визначеннями, які забезпечують відповідну градацію для здійснення функцій держави.