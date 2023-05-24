«Через пільги». Заступник голови ХОВА Семенуха і нардеп Бакумов посперечалися

Публічна суперечка між нардепом Олександром Бакумовим та заступником начальника ХОВА Романом Семенухою розпочалася після повідомлення, що список громад області, що віднесені до територій активних бойових дій, у Харківській облраді пропонують розширити .

Спершу заступник голови ХОВА Роман Семенуха роз’яснив, на що впливає належність області до переліку територій «можливих бойових дій».

«У відповідності до наказу Мінреінтеграції, територіями можливих бойових дій слід вважати території, на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатись населення, водночас які періодично піддаються ворожим обстрілам. Також територіями активних бойових дій та тимчасово окупованими територіями є такі, де блокується доступ до публічних електронних реєстрів та забороняється проведення аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації. Слід звернути вагу, що для територій можливих бойових дій таких обмежень не передбачено», – йдеться в повідомленні від ХОВА.

Харівська обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні та необхідність надання повного спектру послуг для жителів регіону, наразі вважає за доцільне використовувати підпорядкованість до градацій, передбачену терміном «територія можливих бойових дій», визначеного постановою Кабміну.

До 6 травня 2023 року градацію «територія активних бойових дій», «територія можливих бойових дій» для цілей оподаткування не використовували, а застосовували виключно для цілей, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1364.

“Важливо, щоб народні депутати як законотворці більш детально вивчали нормативно-правові акти. І запрошуємо частіше відвідувати Харківщину. У свою чергу – завжди готові до конструктивної співпраці”, – додав заступник голови ХОВА.

«Пшик від ХОВА. Краще просто промовчати та виконати обов’язки, ніж некомпетентно коментувати. Ще раз для особливо обдарованих! Не постановою Кабінету Міністрів України № 1364 визначається особливість оподаткування територіальних громад, а Законом, зокрема Податковим кодексом! Прикінцеві положення Податкового кодексу України встановлюють, що НЕ нараховуються та НЕ сплачуються земельний податок і податок на нерухоме майно на територіях, де ведуться (велися) активні бойові дії або територіях, тимчасово окупованих рф, за фактичний період ведення активних бойових дій або окупації», – підкреслив у відповідь Бакумов.

Двічі на місяць обласні адміністрації подають пропозиції про включення громад до відповідної категорії територій в залежності від обʼєктивних обставин за критеріями.

«Мінімум раз на місяць Мінреінтеграції видає наказ, який реєструється у Міністерстві юстиції. Наприклад, на підставі пропозицій поданих від різних ОВА у грудні 2022 – січні 2023 року, у певний період часу до території активних бойових дій були віднесені: місто Київ, місто Чернігів, місто Суми, місто Запоріжжя. Але місто Харків – жоден день. Пропозицій від ХОВА не надходило», – підкреслив Бакумов.