Для пільг: частину Харківщини можуть “відправити” до зони активних бойових дій

Список громад області, що віднесені до територій активних бойових дій, пропонують розширити, повідомили в Харківській облраді.

Наразі переважна більшість громад Харківщини належить, за класифікацією Міноборони та Мінреінтеграції, до категорії територій можливих бойових дій, яка не передбачає можливості дати бізнесу податкові пільги.

“Харківська область, за винятком Куп’янського району, опинилась у зоні можливих бойових дій за весь період 2022 року та по теперішній час. На сьогодні застосовування податкових пільг згідно із 69 статтею Податкового кодексу України на всій території Харківської області є неможливими. Нам необхідно зберегти бізнес та економіку Харківської області та запропонувати на законодавчому рівні стратегію щодо врегулювання цього питання між органами державної влади та надати можливості всім бізнесам на територіях Харківщини мати право на вищезазначені пільги”, – пояснила на нараді в Харкові голова постійної комісії з бюджету Харківської облради Людмила Немикіна.

В облраді зазначили, що отримують численні звернення підприємців, агровиробників та депутатів – з питань, які пов’язані зі значними труднощами у відновленні та веденні бізнесу. І одна з ключових проблем – зменшення податків, насамперед – земельного та на нерухоме майно.

“Необхідно звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, та наголосити на необхідності внесення змін до методології надання зазначених пільг та механізмів визначення територіальних громад Харківщини, на які поширюватимуться відповідні пільги”, — заявила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Звернення, яке складають на Харківщині, стосуватиметься доповнення переліку громад Харківської області, які віднесені до території активних бойових дій. Для таких громад передбачено пільгове оподаткування. Нардепи, які були присутні на робочій нараді, пообіцяли направити звернення до Міноборони, Мінекономіки та профільних комітетів Верховної Ради.