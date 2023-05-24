Для льгот: часть Харьковщины могут «отправить» в зону активных боевых действий

Список громад области, отнесенных к территориям активных боевых действий, предлагают расширить, сообщили в Харьковском облсовете.

Сейчас подавляющее большинство громад Харьковщины относятся в классификации Минобороны и Минреинтеграции к категории территорий возможных боевых действий, которая не предполагает возможности дать бизнесу налоговые льготы.

«Харьковская область, за исключением Купянского района, оказалась в зоне возможных боевых действий за весь период 2022 года и по настоящее время. На сегодняшний день применение налоговых льгот согласно статье 69 Налогового кодекса Украины на всей территории Харьковской области невозможно. Нам необходимо сохранить бизнес и экономику Харьковской области и предложить на законодательном уровне стратегию урегулирования этого вопроса между органами государственной власти и предоставить возможности всем бизнесам на территориях Харьковщины иметь право на вышеупомянутые льготы», – пояснила на совещании в Харькове председатель постоянной комиссии по бюджету Харьковского облсовета Людмила Немыкина.

В облсовете отметили, что получают многочисленные обращения предпринимателей, агропроизводителей и депутатов — по вопросам, связанным со значительными трудностями в возобновлении и ведении бизнеса. И одна из ключевых проблем — уменьшение налогов, в первую очередь — земельного и на недвижимое имущество.

«Необходимо обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины, и отметить необходимость внесения изменений в методологии предоставления указанных льгот и механизмов определения территориальных громад Харьковщины, на которые будут распространяться соответствующие льготы», — заявила глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Обращение, которое составляют на Харьковщине, будет касаться дополнения перечня громад Харьковской области, отнесенных к территории активных боевых действий. Для таких громад предусмотрено льготное налогообложение. Нардепы, которые присутствовали на рабочем совещании, пообещали направить обращения в Минобороны, Минэкономики и профильные комитеты Верховной Рады.