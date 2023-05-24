Live
  • Среда 24.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🔴

Для льгот: часть Харьковщины могут «отправить» в зону активных боевых действий

Политика 09:59   24.05.2023
Оксана Горун
Для льгот: часть Харьковщины могут «отправить» в зону активных боевых действий Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

Список громад области, отнесенных к территориям активных боевых действий, предлагают расширить, сообщили в Харьковском облсовете.

Сейчас подавляющее большинство громад Харьковщины относятся в классификации Минобороны и Минреинтеграции к категории территорий возможных боевых действий, которая не предполагает возможности дать бизнесу налоговые льготы.

«Харьковская область, за исключением Купянского района, оказалась в зоне возможных боевых действий за весь период 2022 года и по настоящее время. На сегодняшний день применение налоговых льгот согласно статье 69 Налогового кодекса Украины на всей территории Харьковской области невозможно. Нам необходимо сохранить бизнес и экономику Харьковской области и предложить на законодательном уровне стратегию урегулирования этого вопроса между органами государственной власти и предоставить возможности всем бизнесам на территориях Харьковщины иметь право на вышеупомянутые льготы», – пояснила на совещании в Харькове председатель постоянной комиссии по бюджету Харьковского облсовета Людмила Немыкина.

В облсовете отметили, что получают многочисленные обращения предпринимателей, агропроизводителей и депутатов — по вопросам, связанным со значительными трудностями в возобновлении и ведении бизнеса. И одна из ключевых проблем — уменьшение налогов, в первую очередь — земельного и на недвижимое имущество.

«Необходимо обратиться в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины, и отметить необходимость внесения изменений в методологии предоставления указанных льгот и механизмов определения территориальных громад Харьковщины, на которые будут распространяться соответствующие льготы», — заявила глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Читайте также: Создание внутреннего офшора на Харьковщине: бизнес обратился к Минэкономики

Обращение, которое составляют на Харьковщине, будет касаться дополнения перечня громад Харьковской области, отнесенных к территории активных боевых действий. Для таких громад предусмотрено льготное налогообложение. Нардепы, которые присутствовали на рабочем совещании, пообещали направить обращения в Минобороны, Минэкономики и профильные комитеты Верховной Рады.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:27
90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко
18:24
Военные ВСУ спасли из разбитого села на Харьковщине старинные вышиванки
21:32
С начала года 3819 ФЛП начали бизнес в Харькове, а закрыли или уехали — 4328
19:00
Жители Харьковщины зарабатывают на 25% меньше, чем до войны — Чумак
22:04
Сотня предприятий Харькова работает на западной Украине, вернулись — четыре

  • Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Для льгот: часть Харьковщины могут «отправить» в зону активных боевых действий»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 09:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Список громад области, отнесенных к территориям активных боевых действий, предлагают расширить, сообщили в Харьковском облсовете".