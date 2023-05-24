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«Из-за льгот». Зам начальника ХОВА Семенуха и нардеп Бакумов поспорили

Общество 18:56   24.05.2023
Оксана Якушко
«Из-за льгот». Зам начальника ХОВА Семенуха и нардеп Бакумов поспорили

Публичный спор между нардепом Александром Бакумовым и замом начальника ХОВА Романом Семенухой начался после сообщения, что список громад области, отнесенных к территориям активных боевых действий, в Харьковском облсовете предлагают расширить.

Сначала заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха разъяснил, на что влияет принадлежность области к перечню территорий «возможных боевых действий».

«В соответствии с приказом Минреинтеграции, территориями возможных боевых действий следует считать территории, на которых возможно обеспечивать функции государства, в которые может возвращаться население, одновременно периодически подвергающиеся враждебным обстрелам. Также территориями активных боевых действий и временно оккупированными территориями есть такие, где блокируется доступ к публичным электронным реестрам и запрещается проведение аукционов для продажи объектов малой приватизации. Следует обратить внимание, что для территорий возможных боевых действий такие ограничения не предусмотрены», — говорится в сообщении от ХОВА.

Харьковская областная военная администрация, учитывая ситуацию в регионе и необходимость предоставления полного спектра услуг жителям региона, считает целесообразным использовать подчиненность к градациям, предусмотренную термином «территория возможных боевых действий», определенного постановлением Кабмина.

До 6 мая 2023 градацию «территория активных боевых действий», «территория возможных боевых действий» для целей налогообложения не использовали, а применяли исключительно для целей, определенных постановлением Кабинета Министров Украины № 1364.

“Важно, чтобы народные депутаты, как законодатели, более подробно изучали нормативно-правовые акты. И приглашаем почаще посещать Харьковщину. В свою очередь – всегда готовы к конструктивному сотрудничеству”, — добавил заместитель председателя ХОВА.

«Пшик от ХОВА. Лучше просто промолчать и исполнить обязанности, чем некомпетентно комментировать. Еще раз для особо одаренных! Не постановлением Кабинета Министров Украины № 1364 определяется особенность налогообложения территориальных общин, а Законом, в частности, Налоговым кодексом! Заключительные положения Налогового кодекса Украины устанавливают, что НЕ начисляются и не уплачиваются земельный налог и налог на недвижимое имущество на территориях, где ведутся активные боевые действия или территориях, временно оккупированных рф, за фактический период ведения активных боевых действий или оккупации», — подчеркнул в ответ Бакумов.

Дважды в месяц областные администрации представляют предложения о включении громад в соответствующую категорию территорий в зависимости от объективных обстоятельств по критериям.

«Минимум раз в месяц Минреинтеграции издает приказ, регистрируемый в Министерстве юстиции. Например, на основании предложений поданных от разных ОВА в декабре 2022 – январе 2023 года, в определенный период времени к территории активных боевых действий были отнесены: город Киев, город Чернигов, город Сумы, город Запорожье. Но город Харьков – ни одного дня. Предложений от ХОВА не поступало», – подчеркнул Бакумов.

Читайте также: Для льгот: часть Харьковщины могут «отправить» в зону активных боевых действий

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 18:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Публичный спор между нардепом Александром Бакумовым и замом начальника ХОВА Романом Семенухой начался после сообщения, что список громад области, отнесенных к территориям активных боевых действий, в Харьковском облсовете предлагают расширить.".