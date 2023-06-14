ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов

Харьковская областная военная администрация обратилась в Кабинет министров с просьбой внести Харьков в перечень городов, где ведутся активные боевые действия, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на сессии городского совета 13 июня.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос депутата Артема Ревчука о возможности освободить от уплаты земельного налога предпринимателей с салтовских рынков, пострадавших от вражеских обстрелов.

По словам Терехова, этот вопрос нельзя урегулировать на сессии горсовета, потому что у депутатов нет таких полномочий.

«Это полномочия областной военной администрации и Кабмина. Как мне известно, областная военная администрация обратилась в Кабмин, чтобы Харьков был в перечне городов, где ведутся активные боевые действия. Сейчас ждем соответствующего постановления и соответствующих налоговых льгот, которые будут», — сказал городской голова.

Напомним, в конце мая стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ и по сей день Харьков не входит в перечень городов, где ведутся активные боевые действия. ХОВА об этом не просила. Об этом говорилось в ответе министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на запрос нардепа Александра Бакумова.

В свою очередь, в ХОВА обнародовали объяснения заместителя председателя ХОВА Романа Семенухи, который отметил, что термины «территория возможных боевых действий» и «территория активных боевых действий» являются условными определениями, обеспечивающими соответствующую градацию для осуществления функций государства.