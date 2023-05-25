Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)

С начала полномасштабного вторжения РФ и по сей день, город Харьков не входит в перечень городов, где ведут активные боевые действия. Об этом ХОВА даже и не просила.

Об этом сообщил в Telegram волонтер Роман Доник и прикрепил ответ министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук по запросу народного депутата Александра Бакумова.

«С 24 февраля 2022 года и по сей день, глава областной военной администрации Харьковской области, не предоставлял запрос о включении города Харьков в перечень городов, как территории активных боевых действий. Киев, кстати, туда включили. А Харьков нет. Ибо это «баблишко» которого становится меньше в графе «осваивать средства» и налоги сдирающие с полумертвого бизнеса. Всем пострадавшим от войны харьковчанам это отсутствие в перечне еще очень дорого станет», — комментирует Доник.

В ответ на запрос нардепа Верещук отметила, что перечень территорий, на которых ведутся, или велись активные боевые действия, формируется по предложениям областных администраций.

Напомним, список громад Харьковской области, отнесенных к территориям активных боевых действий, предлагают расширить, сообщили в Харьковском облсовете. После єтого начался публичный спор между нардепом Александром Бакумовым и замом начальника ХОВА Романом Семенухой.