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Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)

Общество 13:30   25.05.2023
Виктория Яковенко
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ) Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

С начала полномасштабного вторжения РФ и по сей день, город Харьков не входит в перечень городов, где ведут активные боевые действия. Об этом ХОВА даже и не просила. 

Об этом сообщил в Telegram волонтер Роман Доник и прикрепил ответ министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук по запросу народного депутата Александра Бакумова.

«С 24 февраля 2022 года и по сей день, глава областной военной администрации Харьковской области, не предоставлял запрос о включении города Харьков в перечень городов, как территории активных боевых действий. Киев, кстати, туда включили. А Харьков нет. Ибо это «баблишко» которого становится меньше в графе «осваивать средства» и налоги сдирающие с полумертвого бизнеса. Всем пострадавшим от войны харьковчанам это отсутствие в перечне еще очень дорого станет», — комментирует Доник.

В ответ на запрос нардепа Верещук отметила, что перечень территорий, на которых ведутся, или велись активные боевые действия, формируется по предложениям областных администраций.

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Фото: Роман Доник

Напомним, список громад Харьковской области, отнесенных к территориям активных боевых действий, предлагают расширить, сообщили в Харьковском облсовете. После єтого начался публичный спор между нардепом Александром Бакумовым и замом начальника ХОВА Романом Семенухой.

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения РФ и по сей день, город Харьков не входит в перечень городов, где ведут активные боевые действия. Об этом даже и не просили.".