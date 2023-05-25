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Харків досі не просили «відправити» до зони бойових дій (документ)

Суспільство 13:30   25.05.2023
Вікторія Яковенко
Харків досі не просили «відправити» до зони бойових дій (документ) Фото: пресслужба Харківської облради

З початку повномасштабного вторгнення РФ і досі місто Харків не входить до переліку міст, де ведуться активні бойові дії. Про це ХОВА навіть і не просила.

Про це повідомив в Telegram волонтер Роман Донік та прикріпив відповідь міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук на запит народного депутата Олександра Бакумова.

«З 24 лютого 2022 року і до сьогодні, голова обласної військової адміністрації Харківської області, не надавав запит про включення міста Харків в перелік міст, як території активних бойових дій. Київ, до речі туди включили. А Харків ні. Бо це “баблішко” якого стає менше в графі “освоювати кошти” і податки які здирають з напівмертвого бізнесу. Всім харків’янам, які постраждали від війни ця відсутність в переліку ще дуже дорого стане», – коментує Донік.

У відповідь на запит нардепа Верещук зазначила, що перелік територій на яких ведуться, або велися активні бойові дії формується за пропозиціями обласних адміністрацій.

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Фото: Роман Донік

Нагадаємо, Список громад області, що віднесені до територій активних бойових дій, пропонують розширити, повідомили в Харківській облраді. Після цього почалася публічна суперечка між нардепом Олександром Бакумовим та заступником начальника ХОВА Романом Семенухою.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 13:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення РФ і досі місто Харків не входить до переліку міст, де ведуться активні бойові дії. Про це ХОВА навіть і не просила.".