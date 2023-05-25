Харків досі не просили «відправити» до зони бойових дій (документ)

З початку повномасштабного вторгнення РФ і досі місто Харків не входить до переліку міст, де ведуться активні бойові дії. Про це ХОВА навіть і не просила.

Про це повідомив в Telegram волонтер Роман Донік та прикріпив відповідь міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук на запит народного депутата Олександра Бакумова.

«З 24 лютого 2022 року і до сьогодні, голова обласної військової адміністрації Харківської області, не надавав запит про включення міста Харків в перелік міст, як території активних бойових дій. Київ, до речі туди включили. А Харків ні. Бо це “баблішко” якого стає менше в графі “освоювати кошти” і податки які здирають з напівмертвого бізнесу. Всім харків’янам, які постраждали від війни ця відсутність в переліку ще дуже дорого стане», – коментує Донік.

У відповідь на запит нардепа Верещук зазначила, що перелік територій на яких ведуться, або велися активні бойові дії формується за пропозиціями обласних адміністрацій.

Нагадаємо, Список громад області, що віднесені до територій активних бойових дій, пропонують розширити, повідомили в Харківській облраді. Після цього почалася публічна суперечка між нардепом Олександром Бакумовим та заступником начальника ХОВА Романом Семенухою.